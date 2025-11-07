Emma Vilarasau regresa a 3Cat con ‘LIA’, nueva serie sobre mujeres científicas

3Cat estrenará, a lo largo del primer trimestre del 2026, una nueva serie sobre la inteligencia artificial. La cadena informa que se llamará LIA y que será una ficción de seis episodios que se adentrará en el terreno científico con el objetivo de incentivar las vocaciones científicas. ¿Un punto añadido? Que se hará con una perspectiva femenina, ya que las protagonistas serán todas mujeres.

¿Los nombres más destacados? Algunos tan potentes como el de Emma Vilarasau, que regresará a la cadena tras el gran éxito que tuvo en Ventdelplà o Nissaga de poder. Las cuatro protagonistas, sin embargo, serán las científicas a las que darán vida Cristina Colom, Clara Sans, Mireia Vilapuig y Laura Vinyals. ¿Otra estrella que las acompañará? Daniel Grao.

Así será la nueva serie de 3Cat sobre mujeres científicas

La serie tiene el objetivo de generar referentes femeninos a través de los personajes protagonistas de la ficción y busca romper estereotipos como que la ciencia, la investigación y la tecnología no son sectores prioritariamente feminizados. La serie cuenta con el asesoramiento de científicos catalanes especialistas en robótica, bioinformática y satélites y se ha estado rodando en escenarios reales de Cataluña como el Barcelona Super Computer Center (BSC) o el Sincrotrón. ¿Y de qué tratará? Básicamente, narrará los retos profesionales y los conflictos personales a los que deben enfrentarse las jóvenes científicas en este entorno competitivo y exigente.

Así será la nueva serie de 3Cat sobre la inteligencia artificial

Juliana, Neret, Fatoumata y Cyrielle son cuatro estudiantes de tesis doctoral que han entrado en LIA (Laboratorio avanzado en inteligencia artificial), un programa pionero en IA aplicada a diferentes ámbitos de la tecnología, competitivo y extremadamente exigente. Apasionadas de la ciencia, inquietas y brillantes, deberán enfrentarse a los retos que implican sus proyectos, mientras lidian con los traumas del pasado, las dificultades de su momento vital y el paso de la juventud a la madurez.