Emma Vilarasau torna a 3Cat amb ‘LIA’, la nova sèrie sobre dones científiques

3Cat estrenarà, al llarg del primer trimestre del 2026, una sèrie nova sobre la intel·ligència artificial. La cadena informa que s’anomenarà LIA i que serà una ficció de sis episodis que s’endinsarà en el terreny científic amb l’objectiu de buscar incentivar les vocacions científiques. Un punt afegit? Que es farà amb una perspectiva femenina, ja que les protagonistes seran totes dones.
Els noms més destacats? Alguns de tan potents com el d’Emma Vilarasau, que tornarà a la cadena després del gran èxit que va tenir a Ventdelplà o Nissaga de poder. Les quatre protagonistes, però, seran les científiques a les quals donaran vida Cristina Colom, Clara Sans, Mireia Vilapuig i Laura Vinyals. Una altra estella que les acompanyarà? Daniel Grao.
Així serà la nova sèrie de 3Cat sobre dones científiques
La sèrie té l’objectiu de generar referents femenins mitjançant els personatges protagonistes de la ficció i busca trencar estereotips com que la ciència, la investigació i la tecnologia no són sectors prioritàriament feminitzats. La sèrie compta amb l’assessorament de científics catalans especialistes en robòtica, bioinformàtica i satèl·lits i s’ha estat rodant en escenaris reals de Catalunya com el Barcelona Super Computer Center (BSC) o el Sincrotró. I de què anirà? Bàsicament, narrarà els reptes professionals i els conflictes personals als quals s’han d’enfrontar les joves científiques en aquest entorn competitiu i exigent.
La Juliana, la Neret, la Fatoumata i la Cyrielle són quatre estudiants de tesi doctoral que han entrat a LIA (Laboratori avançat en intel·ligència artificial), un programa pioner en IA aplicada a diferents àmbits de la tecnologia, competitiu i extremadament exigent. Apassionades de la ciència, inquietes i brillants, hauran d’enfrontar-se als reptes que impliquen els seus projectes, mentre s’encaren amb els traumes del passat, les dificultats del seu moment vital i el pas de la joventut a la maduresa.