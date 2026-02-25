3Cat aposta per la ficció i de quina manera, tenint en compte el plàning d’estrenes que han presentat aquest matí. Aquest any, el catàleg s’ampliarà amb 27 pel·lícules i 11 sèries noves en català que demostren que les aliances estratègiques que estan duent a terme ajuden, realment, a impulsar el sector audiovisual català. Des de la direcció de la corporació s’han mostrat “molt satisfets” pels números que han obtingut les sèries i pel·lícules en les que han col·laborat al llarg del 2025, unes xifres que els motiven a continuar invertint-hi diners en el que serà un dels anys rècord pel que fa a estrenes coproduïdes per la casa. Què podrem veure a TV3 i a la plataforma al llarg dels següents mesos? Analitzem amb què ens sorprendran, quines temàtiques tindran i amb quins actors han treballat.
Gènesi, Ravalejar o Pubertat entre les grans estrenes de sèries d’enguany
De les onze sèries que estrenaran aquest 2026, deu d’elles seran en versió original catalana i això els “omple d’orgull” en paraules de la presidenta Rosa Romà. Una xifra “rècord” d’estrenes -recordem que l’any passat van ser 8 les ficcions noves de 3Cat que van arribar a la petita pantalla- que ha estat possible gràcies a la plataforma, diuen, una finestra de distribució que ja s’ha convertit en la tercera més consumida a tota Catalunya. I és que la ficció és “bàsica” per a ells, tal com demostra la xifra que assegura que el 60% de les reproduccions de l’OTT pertany a aquest tipus de formats: “No entenem 3Cat o TV3 sense la ficció, volem continuar per aquest camí i no hi renunciarem“, ha avisat el director de la cadena Sigfrid Gras.
Podem enunciar quines són aquestes sèries en les que han estat treballant. Ha trigat molt a arribar, però finalment els teleespectadors podran veure Pubertat de Leticia Dolera. Aquesta és una sèrie sobre el món casteller, en la qual l’harmonia d’una colla es trencarà amb l’esclat d’una denúncia per agressió sexual. Confien que sigui “tot un èxit” i que molta gent pugui sentir-se “identificada”, però caldrà esperar al mes de maig per poder veure els capítols a través de la plataforma. I els fans d’Emma Vilarasau estan d’enhorabona, ja que la tornaran a veure actuar en una ficció catalana gràcies a LIA. Formarà part d’un grup de dones científiques que treballaran en una empresa d’intel·ligència artificial que els permetrà encarar els traumes del seu passat.
Al llarg d’aquest primer semestre, també arribaran al catàleg les continuacions de sèries d’èxit. És el cas de la segona temporada de La casa nostra, una sitcom que ha entusiasmat i que tindrà catorze capítols nous quan comenci l’estiu. Des del Departament de Ficció ens asseguren que tenen la voluntat de donar-hi continuïtat, sobretot en veure la rebuda espectacular que ha tingut, així que podria ser perfectament que pugui tenir una tercera vida. I també estrenaran la tercera temporada de Jo mai mai, la sèrie adolescent ambientada en una casa de colònies que explorarà temes nous com el racisme, el matrimoni o els robatoris.
Una de les apostes principals és Gènesi, per això, que recull la vida del xef Ferran Adrià i que arribarà a la pantalla aquesta tardor. El cap del Departament de Ficció, Oriol Sala-Patau, s’ha mostrat especialment satisfet de la participació de la casa en aquesta sèrie “prèmium” que tenen clar que “viatjarà pel món” i deixarà “en un lloc important” la nostra gastronomia. Amb un Miquel Fernández majestuós en la pell del cuiner, els teleespectadors podran conèixer detalls sobre el procés que va viure fins a convertir-se en una figura cabdal de la cuina catalana. Pel que fa a la resta del repartiment, cal destacar Iván Massagué, Carlos Cuevas o Mónica López.
Durant la resta de l’any, també incorporaran In vitro a la llista de sèries noves. Amb Marc Creheut a la direcció, la protagonista serà una biòloga inquieta i empàtica que rebrà una oferta per treballar en una petita clínica de fertilitat. Entre el repartiment destaquen noms tan potents com Bruna Cusí, David Verdaguer o Diana Gómez. I no podem oblidar Ravalejar, un dels grans èxits de 3Cat aquest 2026 perquè l’han seleccionat a la Berlinale i això és digne de celebració. HBO l’estrenarà al maig i serà cap a finals d’any, pel que calculen, quan arribarà a 3Cat. Ja han aprofitat per aplaudir que s’hagi apostat per parlar de la història de l’icònic restaurant Can Mosques del Raval, això sí, que va haver de tancar el 2021 quan un fons d’inversió va comprar l’edifici. Enric Auquer i Sergi López formen part d’un equip que ha rebut un reconeixement internacional i que, des de la direcció confien que viatjarà i portarà el català a tot arreu: “La història passa al Raval de Barcelona, però podria tenir lloc a París o a qualsevol altra ciutat”.
Completen la llista Pensió incompleta, que ha permès que s’uneixin tres televisions autonòmiques com la televisió basca ETB i la gallega TVG per incloure les tres llengües en una ficció per primera vegada. A la minisèrie Dia U, perla seva banda, l’Álex González interpreta un prodigi informàtic que abandona Barcelona després del suïcidi de la seva germana per assetjament escolar. Ambientat durant el Mobile World Congress, aquesta és l’única que s’ha filmat en castellà i arribarà primer a la plataforma Prime Video amb la seva versió doblada.
En aquesta presentació, Sigfrid Gras ha reconegut que hi ha certes discussions amb les altres plataformes a l’hora de pactar les estrenes d’aquestes produccions conjuntes. La finestra de distribució dependrà de les negociacions, en cada cas, però insisteixen que lluitaran per poder obtenir l’estrena i que aquesta sigui sempre la versió en català.
Finalment, no han volgut menystenir la que continua sent la seva joia de la corona que és Com si fos ahir. Hem pogut confirmar que s’està treballant per emetre la desena temporada a partir del setembre, ja que són conscient que la sèrie de migdia agrada i, prova d’això, que ahir mateix hagi assolit un rècord d’audiència tan fort com el 26,7% de quota. El mes de gener van estrenar Departament Amades, també, una sèrie més de nínxol amb la cultura popular catalana com a tema central que ha tingut una rebuda que els ha “sorprès” gratament.
La llarga llista de pel·lícules que ha preparat 3Cat per al 2026
Com dèiem, 3Cat ha coproduït 27 pel·lícules -20 d’elles en català- que veuran la llum en algun mes d’aquest 2026. El gran títol és Balandrau, vent salvatge que està inspirada en l’horror que va viure un grup de muntanyencs que van ser sorpresos per la pitjor tempesta de neu dels Pirineus catalans. La seva estrena als cinemes ha obtingut un èxit espectacular i des de la direcció s’han mostrat “molt orgullosos” d’aquesta bona feta: “Té un càstig boníssim i uns efectes mai vistos en el cinema català, l’èxit de taquilla ha estat totalment inesperat i ens felicitem per haver-ne format part“.
Els fans de la música també trobaran un bon caramel·let amb Els de Sau, que retratarà un dels grups catalans més potents. El protagonista, Pol Monen, emularà perfectament el Carles Sabater, avisen, així que aquest producte de proximitat que recull part de la nostra història pot triomfar. I si continuem parlant de música, també cal posar èmfasi a promocionar Caballé. En aquest film de ficció, que no serà un biopic, es narrarà la història de Montserrat Caballé des de la seva joventut fins a la plenitud del seu millor moment professional. La protagonista? Una estrella de boníssima veu com és Begoña Alberdi.
El món del teatre farà el salt a la gran pantalla, també. José Corbacho ha col·laborat amb 3Cat com a director en una comèdia romàntica que fa créixer l’exitosa Burundanga, on l’actriu Adriana Torrebejano s’atrevirà amb el català per primera vegada. Completen l’equip Carol Rovira, Marcel Borràs, Jordi Sánchez, Silvia Abril, Santi Millán… Un repartiment d’autèntic luxe. I també hi ha bones notícies per a Joel Joan, que protagonitza la segona entrega d’Escape Room on tots tornaran a coincidir en un joc mortal planificat pel decapitador d’Hostafrancs. En el seu cas, la podrem veure a les sales de cinema abans de l’estiu.
Els fets reals tindran recorregut en un altre film confirmat per a enguany, anomenat Cronos. En aquesta, que s’estrenarà a la tardor, filaran tot el que va passar durant els atemptats de Barcelona del 17 d’agost del 2017. Es veurà un seguiment a la feina dels Mossos d’Esquadra en una feina que ha tingut com a actors principals Enric Auquer, Diana Gómez, Mónica López i Pablo Derqui.
I parlem de malalties, que seran un dels eixos vertebrals de dues de pel·lícules noves més. La primera és Viva, dirigida i protagonitzada per Aina Clotet, en la qual una noia tornarà a l’acció després de superar un càncer de pit. A Sants, per la seva banda, podrem veure la Vicky Luengo que torna al cinema català de la mà del director de Suro Mikel Gurrea. En aquesta ficció, la protagonista cercarà diners per poder curar la mare que ha estat diagnosticada amb una malaltia greu. En aquesta aventura, acabarà coneixent una dona que li oferirà formar part d’un pla molt arriscat.
Completen la llista de pel·lícules títols com Un altre home, El rastre del llop, Corredora, Mallorca confidencial, Cowgirl, L’escletxa, Femení singular, Mala bèstia, Viatge al país dels blancs, Forastera, Tanit i Els mals noms. Tot un seguit de productes interessants i potents que consoliden 3Cat com un dels motors de la indústria audiovisual en català.