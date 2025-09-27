Aquesta novena temporada de Com si fos ahir han decidit apostar per una gran quantitat de fitxatges. En aquestes primeres setmanes d’emissions els fans de la sèrie de TV3 ja han pogut veure les noves incorporacions en acció. Perfils que interpreten trames diferents, amb un fort component femení, però que s’han incorporat a la vida dels amics del Reina Sibil·la amb intenció de capgirar-ho tot.
Els membres fundacionals han tornat amb tota mena d’històries: accidents, lesions, problemes de salut, enamoraments, investigacions científiques i secrets que poden destrossar famílies. Si algú creu que les situacions normals són l’estat habitual de la sèrie, està molt equivocat. Aquesta temporada, però, l’Andreu (Marc Cartes) s’ha convertit en una de les víctimes d’una dona molt estranya que forma part de la història de TV3. Parlem en aquest cas de la Rita, interpretada per l’actriu Isabel Rocatti. Fent un viatge per l’arxiu de TV3 potser poden ubicar la seva cara en altres sèries mítiques de la cadena. Qui és l’actriu i què ha fet abans de Com si fos ahir?
Qui és Isabel Rocatti i què ha fet abans a TV3?
Aquesta temporada l’Andreu és un dels protagonistes de les trames més intenses del primer trimestre de la sèrie diària. La Neus (Mercè Martínez) l’ha fitxat per formar part d’un assaig que busca fàrmacs per pal·liar els efectes de l’Alzheimer. Tot i que la seva relació va ser molt complicada a l’inici i semblava que no podrien treballar plegats, han aconseguit fer les paus i rebaixar la tensió. El problema, però, és que l’Andreu encara guarda un secret que podria fer perillar la seva feina. Es tracta de la Rita, una dona gran que va sentir-lo parlar sobre l’estudi de l’Alzheimer i que l’ha manipulat fins a aconseguir que l’infermer l’afegeixi, això sí, saltant-se les normes.
La seva actitud és ben sospitosa, primer de tot perquè sembla que té atacs de demència només quan ho necessita. Per exemple, en capítols anteriors, va fer veure que havia anat a l’hospital perquè havia tingut un accident al canell i quan l’Andreu va marxar després de sentir la seva història personal, va retirar-se l’embenat com si no hagués passat res.
Després, va fer veure que no sabia res quan una dona va acusar-la d’haver-li robat el moneder -i efectivament ho havia fet-. L’Andreu és un personatge molt beneit i patint per aquesta dona ha acabat cedint a les seves peticions. D’una banda, ha aconseguit que l’home la protegeixi perquè “té problemes i no se’n recorda de les coses que fa” i per l’altra, amb la documentació de l’estudi podrà demanar ajudes socials per pagar el lloguer. Més d’un cop ha mostrat que té problemes econòmics, però serà tot una història per enredar l’Andreu o està desesperada per poder pagar els deutes?
Sigui com sigui, l’actriu no és una cara nova de TV3 i els espectadors poden recordar-la fent altres papers en sèries que són història de la televisió. Isabel Rocatti és una actriu i directora valenciana que ha tingut papers destacats a dues sèries molt estimades de la casa.
El seu paper a ‘Temps de silenci’
Les sèries i telenovel·les són un dels grans pilars de l’entreteniment a la televisió pública catalana. Grans títols que queden dins la memòria dels espectadors i que sovint cal recordar per recuperar aquelles cares del passat que avui dia continuen formant part de l’actualitat televisiva. En el cas d’Isabel Rocatti, un dels seus papers destacats a TV3 va ser a Temps de silenci. Es tracta d’una sèrie ambientada en l’estiu de l’any 1935, coincidint amb els moments previs a la Guerra Civil.
Dos personatges principals, la Isabel Dalmau i el Ramon Cones són els protagonistes, en el que és una història d’un amor que viurà tota mena d’impediments. L’actriu feia el paper de Victòria Muntaner, la matriarca de la família i la mare de la Isabel. Una dona que es deixa emportar per les aparences i que farà el que calgui per guanyar, fins i tot aprofitant-se dels altres i arribant a matar el seu marit per tal que no la deixi per una altra dona.
Quin paper feia a ‘Ventdelplà’?
El seu camí a TV3 no s’atura aquí. L’actriu també va tenir un paper a la sèrie Ventdelplà. La telenovel·la era protagonitzada per Emma Vilarasau i explicava l’aventura d’una dona que escapa amb els seus fills del maltractament del seu marit per refer la seva vida en el poble fictici de Ventdelplà. En aquest poble, però, hi havia altres personatges ben curiosos, com és el cas del de la Isabel. Feia el paper de Marcela Úbeda, la propietària del bar Tramuntana i un dels personatges més xafarders i divertits de la sèrie.
Aquest 2025 els espectadors de TV3 podran seguir-li la pista amb el seu nou paper de Rita a Com si fos ahir. Què amaga aquest personatge tan estrany s’està aprofitant de l’Andreu? Caldrà estar molt atents a la sèrie els pròxims dies.