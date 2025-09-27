Esta novena temporada de Com si fos ahir han decidido apostar por una gran cantidad de fichajes. En estas primeras semanas de emisiones, los fans de la serie de TV3 ya han podido ver las nuevas incorporaciones en acción. Perfiles que interpretan tramas diferentes, con un fuerte componente femenino, pero que se han incorporado a la vida de los amigos del Reina Sibil·la con intención de cambiarlo todo.

Los miembros fundacionales han vuelto con toda clase de historias: accidentes, lesiones, problemas de salud, enamoramientos, investigaciones científicas y secretos que pueden destrozar familias. Si alguien cree que las situaciones normales son el estado habitual de la serie, está muy equivocado. Esta temporada, sin embargo, Andreu (Marc Cartes) se ha convertido en una de las víctimas de una mujer muy extraña que forma parte de la historia de TV3. Hablamos en este caso de Rita, interpretada por la actriz Isabel Rocatti. Haciendo un viaje por el archivo de TV3 quizá puedan ubicar su cara en otras series míticas de la cadena. ¿Quién es la actriz y qué ha hecho antes de Com si fos ahir?

¿Quién es Isabel Rocatti y qué ha hecho antes en TV3?

Esta temporada Andreu es uno de los protagonistas de las tramas más intensas del primer trimestre de la serie diaria. Neus (Mercè Martínez) lo ha fichado para formar parte de un ensayo que busca fármacos para paliar los efectos del Alzheimer. Aunque su relación fue muy complicada al inicio y parecía que no podrían trabajar juntos, han logrado hacer las paces y rebajar la tensión. El problema, sin embargo, es que Andreu todavía guarda un secreto que podría poner en peligro su trabajo. Se trata de Rita, una mujer mayor que lo oyó hablar sobre el estudio del Alzheimer y que lo ha manipulado hasta conseguir que el enfermero la incluya, eso sí, saltándose las normas.

Su actitud es muy sospechosa, primero porque parece que tiene ataques de demencia solo cuando lo necesita. Por ejemplo, en capítulos anteriores, fingió que había ido al hospital porque había tenido un accidente en la muñeca y cuando Andreu se fue después de escuchar su historia personal, se quitó el vendaje como si no hubiera pasado nada.

La Rita se quita el vendaje falso de la mano en ‘Com si fos ahir’ | 3Cat

Después, fingió que no sabía nada cuando una mujer la acusó de haberle robado el monedero -y efectivamente lo había hecho-. Andreu es un personaje muy ingenuo y, al sufrir por esta mujer, ha terminado cediendo a sus peticiones. Por un lado, ha logrado que el hombre la proteja porque «tiene problemas y no recuerda las cosas que hace» y por el otro, con la documentación del estudio podrá pedir ayudas sociales para pagar el alquiler. Más de una vez ha mostrado que tiene problemas económicos, pero ¿será toda una historia para engañar a Andreu o está desesperada por poder pagar las deudas?

Sea como sea, la actriz no es un rostro nuevo en TV3 y los espectadores pueden recordarla interpretando otros papeles en series que son historia de la televisión. Isabel Rocatti es una actriz y directora valenciana que ha tenido papeles destacados en dos series muy queridas de la casa.

Su papel en ‘Temps de silenci’

Las series y telenovelas son uno de los grandes pilares del entretenimiento en la televisión pública catalana. Grandes títulos que quedan en la memoria de los espectadores y que a menudo se deben recordar para recuperar aquellas caras del pasado que hoy en día continúan formando parte de la actualidad televisiva. En el caso de Isabel Rocatti, uno de sus papeles destacados en TV3 fue en Temps de silenci. Se trata de una serie ambientada en el verano del año 1935, coincidiendo con los momentos previos a la Guerra Civil.

La actriz Isabel Rocatti interpretaba el papel de Victoria en ‘Temps de silenci’ | 3Cat

Dos personajes principales, Isabel Dalmau y Ramon Cones son los protagonistas, en lo que es una historia de un amor que vivirá todo tipo de impedimentos. La actriz interpretaba el papel de Victoria Muntaner, la matriarca de la familia y la madre de Isabel. Una mujer que se deja llevar por las apariencias y que hará lo que sea necesario para ganar, incluso aprovechándose de los demás y llegando a matar a su marido para que no la deje por otra mujer.

Isabel Rocatti interpretaba el papel de Victoria en ‘Temps de silenci’ | 3Cat

¿Qué papel interpretaba en ‘Ventdelplà’?

Su camino en TV3 no termina aquí. La actriz también tuvo un papel en la serie Ventdelplà. La telenovela era protagonizada por Emma Vilarasau y narraba la aventura de una mujer que escapa con sus hijos del maltrato de su marido para rehacer su vida en el pueblo ficticio de Ventdelplà. En este pueblo, sin embargo, había otros personajes muy curiosos, como es el caso de Isabel. Interpretaba el papel de Marcela Úbeda, la propietaria del bar Tramuntana y uno de los personajes más chismosos y divertidos de la serie.

La Isabel Rocatti interpretaba el papel de Marcela en ‘Ventdelplà’ | 3Cat

Este 2025 los espectadores de TV3 podrán seguirle la pista con su nuevo papel de Rita en Com si fos ahir. ¿Qué esconde este personaje tan extraño que está aprovechándose de Andreu? Habrá que estar muy atentos a la serie en los próximos días.