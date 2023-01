José Corbacho defensa la llibertat d’expressió en una entrevista contundent

José Corbacho ha reaparegut públicament en una entrevista en la que ha defensat la llibertat d’expressió. L’actor i humorista ha visitat El camerino d’Escena 25 d’iCat després de molta insistència per part de l’equip del programa, pel que es veu. El primer retret li han fet tan bon punt s’ha assegut a la cadira perquè resulta que no els segueix a Instagram. Com s’ha justificat ell? Tot assegurant que ha decidit que no seguirà ningú a les xarxes socials: “Necessito tranquil·litat… Em vaig adonar que em passava bona part del dia tafanejant altres vides i he pensat que, enguany, en viuré la meva”.

Positiu de mena, ha insistit en què és important quedar-te amb la part positiva de la vida sempre: “Jo tendeixo a recordar només les coses bones. I, de fet, no pateixis perquè sempre hi haurà alguna mala persona que et recordarà les coses dolentes que havies oblidat”.

L’objectiu d’aquesta entrevista era promocionar la tercera temporada del seu monòleg, Ante todo mucha calma: “Aquest espectacle canvia molt respecte a les altres dues. L’he canviat. Els còmics també som persones i tenim vides que aprofitem per als xous. Ara que tothom canta la cançó nova de Shakira, doncs sortiré a l’escenari amb ella i això no ho feia abans. Aquest és un monòleg que té una base, però que s’ha de tunejar”.

José Corbacho defensa la llibertat d’expressió i poder fer mofa de tot

Ara que es parla molt sobre la llibertat d’expressió a televisió i la música, José Corbacho ha volgut dir la seva: “S’ha d’intentar i s’ha de fer el mateix humor que abans, hem de lluitar per fer-ho. La gent que es dedica a crear, hem de riure’ns de la vida. És cert que la vida evoluciona i és normal que l’humor evolucioni. Probablement ara faríem de manera diferent coses que vam fer fa 20 anys, però al final crec que és molt sa riure’t de tot”.

“No hauríem de ser tan políticament correctes sempre, per això ja està la vida política… la que, al final, és la més incorrecta que hi ha perquè no fan el que haurien de fer que és gestionar bé les coses. I, a sobre, ens demanen a nosaltres que siguem políticament correctes? Què vol dir això? L’humor és molt subjectiu, a més a més”, afegeix amb contundència.

El que més por li fa és que aquesta censura continuï agafant força: “És molt fàcil dir d’això no pots riure, però al final comences deixant de riure sobre una cosa en concret i perds on és el límit. A La Cubana poden ser molt incorrectes, però continuen fent riure. Hi ha coses que la comèdia té llicències i no ens podem prendre seriosament tot el que fa un còmic a sobre d’un escenari. El que volem és que la gent rigui, no volem ofendre a ningú. L’únic que volem és divertir i fer broma, encara que pugui molestar a algú. El problema és que ara es treuen moltes coses fora de context”.

L’humorista opina sobre la seva experiència a Masterchef

José Corbacho ha participat a Masterchef recentment, una experiència de la que també ha volgut parlar. Com ha viscut el seu pas pel concurs de TVE? “Masterchef és un programa molt especial en el que t’ho pots passar molt bé o molt malament. Si la teva experiència no és positiva, com és el cas de la Patricia Conde, doncs potser et claves. Crec que hi ha un acord tàcit que no has de trencar mai la joguina”.

I ha defensat la transparència del programa: “La primera vegada que vaig anar a Masterchef jo ho feia convençut que em deixarien més temps per cuinar, que és mentida el que diuen en antena que només et deixen una hora i mitja. Doncs no, et donaven aquella hora i anaves al carrer si tenies un dia dolent. Ara bé, al final és un programa de televisió i no anem allà a cuinar. Vaig tenir la gran sort d’estar amb gent que som col·legues i no he tingut els problemes que altres han pogut tenir, per mi va ser una experiència molt positiva”.

José Corbacho parla de l’experiència a Masterchef | TVE

Li han volgut fer preguntes personals com si alguna vegada ha tingut problemes morals per decidir si participar en un projecte o no: “Jo sempre he intentat fer projectes en els que hi hagi problemes morals, no tinc cap problema perquè els actors hem de jugar”. Una entrevista divertida en la que havia de trucar alguns amics de professió per jugar una mica, un repte que no ha superat perquè ningú no li ha agafat el telèfon.