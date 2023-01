Els veïns de Gerard Piqué revelen com va gestar-se la ruptura amb Shakira

La guerra entre Gerard Piqué i Shakira continua empitjorant per moments. La cantant acaba de confirmar que publicarà la quarta cançó contra ell el pròxim 2 de febrer, precisament el dia en què tots dos celebren els seus respectius aniversaris. Com ha reaccionat el futbolista? Amb la publicació de la primera fotografia oficial amb Clara Chía en el seu perfil d’Instagram.

La parella havia estat envoltada de rumors de crisi molt de temps, però tot va esclatar pels aires el juny quan va publicar-se que Gerard Piqué havia estat infidel a la mare dels seus fills i que havia marxat de casa. El van veure vivint al pis que té al carrer Muntaner pocs dies abans que Shakira confirmés la ruptura en un comunicat bomba que va sorprendre.

Retrobada molt tensa de Shakira i Gerard Piqué | Europa Press

Shakira hauria demanat a Gerard Piqué que marxés de casa

Ara Vanitatis ha aconseguit més informació sobre la primera gran crisi que van passar l’any passat. En un principi va dir-se que Gerard Piqué havia marxat de casa en el mes de març i que havia estat ell qui havia volgut trencar la relació. Doncs bé, sembla que això no va ser així del tot perquè hauria estat ella qui li va demanar que marxés de casa i visqués, almenys un temps, en el seu pis de solter.

I com va anar? És aquí on la història es fa més divertida: “Els inquilins del pis de Gerard Piqué van rebre un avís urgent fa una mica més d’un any. Shakira volia parlar amb ells en persona per comentar-los que havien d’abandonar el pis com abans millor perquè el propietari tornaria a viure allà”. Tenint en compte que això hauria passat a finals del 2021, podria ser que la parella hagués viscut separadament més temps del que es pensava.

“Shakira va ser molt amable, fins i tot simpàtica i extremadament educada. No va voler dir qui aniria a viure al pis i tots vam pensar que seria tota la família”, els haurien dit els inquilins. Després de fer alguna petita reforma, els veïns haurien vist que era Gerard Piqué sol qui s’instal·lava a l’edifici: “Fa un any que Gerard Piqué va anar a viure al pis de solter perquè Shakira va demanar-li que deixés la casa familiar i, des de llavors, va ser un anar i venir constant”, asseguren.

La parella hauria intentat reconciliar-se, sense èxit

A més a més, la gent que vivia en el mateix edifici s’hauria queixat que Gerard Piqué va començar a fer moltes festes i que cada nit hi havia xivarri: “Ens va dir que era tot una mica boig, que s’estaven donant un temps i que estaven en crisi”. El titular més fort? Que haurien estat testimoni de més infidelitats del futbolista: “Clara no va ser la primera i Shakira ho sabia“.

Primera foto de Gerard Piqué i Clara Chía a Instagram

Shakira estava farta de l’actitud de Gerard Piqué i hauria començat a gravar la cançó de Te felicito en aquelles primeres setmanes en què el futbolista estava entre les dues cases. De fet, sembla que ell seria conscient que estava escrivint un tema carregat de retrets cap a ell. Hauria començat a tenir una vida social més activa a les nits i això el va ajudar a conèixer la Clara. Mentrestant, però, tornava a la casa familiar per intentar millorar la situació amb Shakira: “Es reconciliaven, però durava poc i l’exfutbolista tornava al carrer Muntaner. Ella es buscava la vida pel seu compte”.

Uns testimonis que poden ajudar a entendre una mica més la cronologia de la ruptura.