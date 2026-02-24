La presidenta del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, ha detallat per què el 3Cat va decidir emetre Trencadís: De la Natura a la Llum, l’espectacle celebrat a Reus per commemorar el centenari de la mort d’Antoni Gaudí, en què es va projectar una recreació de l’arquitecte, feta amb IA, parlant en castellà. En una resposta per escrit publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), Romà detalla que es va fer per recomanació del departament d’Esports de la casa.
Amb tot, Romà ha desvinculat el 3Cat de l’organització de l’espectacle, i ha deixat clar que el van organitzar l’Ajuntament de Reus i la Real Federación Española de Patinaje, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i el Consell Superior d’Esports. La presidenta de la CCMA constata que l’espectacle comptava amb patinadors i patinadores de “primer nivell, campions d’Europa i del món, així com expatinadors de prestigi internacional i clubs del territori”. “Es va decidir fer-ne la retransmissió esportiva perquè el departament d’esports va considerar que era una bona oportunitat de visualitzar un esport on Catalunya és una potència mundial i tenim poques oportunitats de poder-los veure en acció”, justifica.
Rosa Romà desvincula el 3Cat dels continguts que incloïa l’espectacle: “La creació i desenvolupament artístic de la gala, així com els seus continguts, va anar a càrrec del personal designat per la Federació de Patinatge sense que 3Cat hi intervingués”. En aquest sentit, la màxima responsable de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals explica que després d’apostar per retransmetre l’acte, es va designar un periodista per fer la narració, i remarca que “aquesta sí que va ser íntegrament en català”.
Gaudí va anar a la presó per NEGAR-SE a parlar en castellà, no parlava en castellà ni al rei d'Espanya, i va TV3 i comença l'Any Gaudí… fent parlar en castellà a Gaudí! 😶— Efemèrides d'Arquitectura (@efemarq) January 6, 2026
Surrealista. Felicitats a l'Ajuntament de Reus per insultar la memòria del seu fill més il·lustre. 🤢
L’espectacle ja no està disponible a la plataforma 3Cat
L’espectacle es va retransmetre en directe i va estar disponible a la plataforma 3Cat, però Rosa Roma diu que actualment aquest contingut ja no està disponible perquè el passat 26 de gener van caducar els drets de vídeo sota demanda. D’altra banda, davant la petició feta per Junts per conèixer si l’emissió de l’espectacle havia suposat una contraprestació per a la cadena, la presidenta de la CCMA assegura que el 3Cat “no rebut cap finançament, aportació o contraprestació per dur a terme aquesta retransmissió”.
Gaudí va ser detingut per parlar català
L’emissió de l’espectacle que va projectar imatges elaborades amb IA de l’arquitecte parlant en castellà va generar molta polèmica per la catalanitat de Gaudí, que l’11 de setembre de 1924 va ser detingut per parlar en català a la policia. Aquella Diada, la dictadura de Primo de Rivera va tancar les portes de les esglésies de Barcelona per tal d’evitar la celebració de la Diada, però l’arquitecte va voler assistir a una missa a l’església dels Sants Just i Pastor, a Ciutat Vella, en commemoració als caiguts per les llibertats catalanes l’11 de setembre del 1714. Gaudí i un altre ciutadà van acabar arrestats i duts a la Delegació de Policia de la plaça del Regomir per parlar en català a la policia.