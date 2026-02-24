La presidenta del Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Rosa Romà, ha detallado por qué el 3Cat decidió emitir Trencadís: De la Natura a la Llum, el espectáculo celebrado en Reus para conmemorar el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, en el que se proyectó una recreación del arquitecto, hecha con IA, hablando en español. En una respuesta por escrito publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC), Romà detalla que se hizo por recomendación del departamento de Deportes de la casa.

Con todo, Romà ha desvinculado al 3Cat de la organización del espectáculo, y ha dejado claro que lo organizaron el Ayuntamiento de Reus y la Real Federación Española de Patinaje, con la colaboración de la Diputación de Tarragona y el Consejo Superior de Deportes. La presidenta de la CCMA constata que el espectáculo contaba con patinadores y patinadoras de «primer nivel, campeones de Europa y del mundo, así como expatinadores de prestigio internacional y clubes del territorio». «Se decidió hacer la retransmisión deportiva porque el departamento de deportes consideró que era una buena oportunidad para visualizar un deporte donde Cataluña es una potencia mundial y tenemos pocas oportunidades de poder verlos en acción», justifica.

Rosa Romà desvincula al 3Cat de los contenidos que incluía el espectáculo: «La creación y desarrollo artístico de la gala, así como sus contenidos, fueron a cargo del personal designado por la Federación de Patinaje sin que 3Cat interviniera». En este sentido, la máxima responsable de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales explica que después de apostar por retransmitir el acto, se designó un periodista para hacer la narración, y remarca que «esta sí que fue íntegramente en catalán».

Gaudí va anar a la presó per NEGAR-SE a parlar en castellà, no parlava en castellà ni al rei d’Espanya, i va TV3 i comença l’Any Gaudí… fent parlar en castellà a Gaudí! 😶



Surrealista. Felicitats a l’Ajuntament de Reus per insultar la memòria del seu fill més il·lustre. 🤢 pic.twitter.com/PbHfbJlsJt — Efemèrides d’Arquitectura (@efemarq) January 6, 2026

El espectáculo ya no está disponible en la plataforma 3Cat

El espectáculo se retransmitió en directo y estuvo disponible en la plataforma 3Cat, pero Rosa Romà dice que actualmente este contenido ya no está disponible porque el pasado 26 de enero caducaron los derechos de video bajo demanda. Por otro lado, ante la petición hecha por Junts para conocer si la emisión del espectáculo había supuesto una contraprestación para la cadena, la presidenta de la CCMA asegura que el 3Cat «no recibió ningún financiamiento, aportación o contraprestación para llevar a cabo esta retransmisión».

Gaudí fue detenido por hablar catalán

La emisión del espectáculo que proyectó imágenes elaboradas con IA del arquitecto hablando en español generó mucha polémica por la catalanidad de Gaudí, que el 11 de septiembre de 1924 fue detenido por hablar en catalán a la policía. Aquella Diada, la dictadura de Primo de Rivera cerró las puertas de las iglesias de Barcelona para evitar la celebración de la Diada, pero el arquitecto quiso asistir a una misa en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, en Ciutat Vella, en conmemoración a los caídos por las libertades catalanas el 11 de septiembre de 1714. Gaudí y otro ciudadano acabaron arrestados y llevados a la Delegación de Policía de la plaza del Regomir por hablar en catalán a la policía.