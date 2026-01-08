Gaudí hablando español: la polémica que ha iniciado el centenario de su muerte

El 2026 es el Año Gaudí. Este año se celebra el centenario de la muerte del gran arquitecto, que falleció el 10 de junio de 1926 en Barcelona. Antoni Gaudí fue un defensor ferviente del catalán. Los historiadores que han repasado su trayectoria explican que se negó a hablar español ante las autoridades en múltiples ocasiones e incluso fue a prisión por esta convicción. Verlo hablar la lengua española debía ser prácticamente imposible. Es por eso que el espectáculo que ha inaugurado los actos de esta conmemoración, que tuvo lugar en Reus el pasado 3 de enero, se ha visto salpicado por la polémica, recibiendo una avalancha de críticas. En concreto, la obra Trencadís: de la Natura a la Llum se representó en el Pabellón Olímpico Municipal del municipio y estuvo a cargo de la Federación Española de Patinaje (RFEP). En un fragmento de esta, se mostraba una animación hecha con inteligencia artificial a partir de la famosa fotografía que le hizo Pau Audouard al arquitecto en el año 1878. Gracias a la tecnología, la instantánea cobraba vida y Gaudí comenzaba a hablar. Eso sí, en español. Una imagen tan surrealista como inverosímil.

Ante las críticas de varios partidos de la oposición como Junts, ERC o la CUP, el Ayuntamiento de Reus -gobernado por una coalición del PSC y el partido local Ara Reus- asegura que ellos solo cedieron el espacio para la representación y la difundieron, remarcando que la dirección artística, la organización técnica y la elaboración del guion estuvieron a cargo de la federación deportiva española. En un comunicado, el consistorio apunta que el espectáculo ha sido concebido en formato bilingüe dado que la intención es poder llevarlo de gira a varios puntos del Estado, además de difundirlo de manera internacional. El ejecutivo argumenta que en el acto de presentación de la obra -que cuenta entre sus figurantes con patinadores de la selección española júnior y sénior, entre los cuales hay campeones europeos y mundiales- había acompañantes de los intérpretes y público que provenía de varios puntos del Estado, lo cual justificaría a su parecer el uso del español. Para más inri, se da la circunstancia de que el espectáculo fue retransmitido por 3Cat, de manera que no se quedó solo en el público que llenaba el pabellón municipal.

Un «pecado muy grande» y un «insulto» a su memoria

Uno de los primeros en alzar la voz ha sido el popular perfil a través de las redes sociales Efemérides de Arquitectura. En una publicación, el usuario comparte un fragmento del espectáculo donde aparece el arquitecto hablando en español acompañándolo del siguiente texto: «Gaudí fue a prisión por negarse a hablar en español, no hablaba en español ni al rey de España, y va TV3 y comienza el Año Gaudí… haciendo hablar en español a Gaudí. Surrealista. Felicidades al Ayuntamiento de Reus por insultar la memoria de su hijo más ilustre».

Se da la circunstancia de que tampoco el contenido del mensaje es del todo cierto. Así lo explica el mismo usuario en un comentario a la publicación: «Gaudí no viajó a Andalucía en 1883 sino que solo pasó por Granada para ver la Alhambra cuando viajó a Marruecos en 1892. Hasta entonces nunca había viajado al sur sino al norte, a Elna, Rosellón».

También se ha pronunciado al respecto el historiador y periodista Enric Calpena, que en una entrevista en Catalunya Ràdio este miércoles, aseguraba que todo era un «pecado muy grande» que no hubiera gustado al arquitecto. «Gaudí se negó a hablar en español. No sabemos si toda la vida, pero casi toda seguro […] Es un pecado muy grande. Hacerlo en el primer acto en Reus y en español… Me parece un error considerable», remarcaba el periodista.