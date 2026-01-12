El Año Gaudí, con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 en Barcelona, ha comenzado con muy mal pie. Primero, fue el espectáculo producido por el Ayuntamiento de Reus (Baix Camp) y la Real Federación Española de Patinaje, donde una recreación audiovisual con inteligencia artificial hacía hablar en castellano al arquitecto modernista y gran defensor del catalán. Pero después la polémica ha continuado. Ahora, por un episodio protagonizado por el comisario del Año Gaudí y director de la Cátedra Gaudí de la UPC, Galdric Santana, que ha negado que la prensa de la época calificara de «separatista» al creador de la Sagrada Familia.

¿Antoni Gaudí era «separatista?»



Pues según dice un españolote que vivía en Barcelona en el año 1907… sí: Gaudí era un «asqueroso» separatista. Y lo justificaba todo hablando de este llamador de la Casa Calvet, donde un símbolo catalán aplasta uno castellano. ¿Cómo va la cosa? Hilo 😍 pic.twitter.com/X6Xfrcu9g3 — Efemèrides d’Arquitectura (@efemarq) January 5, 2026

Santana fue entrevistado este fin de semana en el programa Via Lliure de RAC 1. Durante la conversación, el presentador Xavier Bundó le preguntó por un hilo de la cuenta Efemèrides d’Arquitectura en la red social X, donde se aportan recortes de la prensa barcelonesa y de los Países Catalanes entre 1905 y 1907 de carácter lerrouxista para evidenciar que la palabra «separatista» se utilizaba para descalificarlo. Un ejemplo es la carta anónima que publicó El Descamisado: Organo de la PURRIA, en la cual se destaca que en la Casa Calvet, obra de Gaudí, «hay un emblema separatista más asqueroso, si cabe», que el mosaico de San Jorge en la Casa de les Punxes de Josep Puig i Cadafalch. El emblema es una chinche bajo la Cruz de San Jorge y la carta recoge que Gaudí le dijo al forjador que para esculpirla «fuera a casa de un castellano, por ejemplo algún parroquiano, y encontraría muchas».

El españolismo de 1907 consideraba que Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch y Lluís Domènech i Montaner estaban haciendo «arquitectura separatista» por la simbología que incluían en sus obras. Esto se hace evidente en la portada de El Pueblo, diario republicano de Valencia del 17 de noviembre de 1907, una publicación de carácter lerrouxista, donde se habla de «arquitectura separatista» a raíz del mosaico de San Jorge con un texto debajo que dice «San Patrón de Cataluña: Devuélvenos la libertad». A pesar de la evidencia de este y otros recortes de prensa que recoge el hilo de Efemèrides d’Arquitectura, Santana argumentó que estos recortes debían ser «posteriores» porque, según él, «en la época se censuraban todos» estos comentarios. Todo hace pensar que él no había visto los recortes, que llevan bien claras las fechas, del 1096 y el 1907. Asimismo, el comisario del Año Gaudí se enredó aún más y, a pesar de admitir que Antoni Gaudí era «catalanista», cuestionó la voluntad de alinearlo con el independentismo actual. «No es científico», argumentó.

Vaya… parece que el comisario del Año Gaudí no sabe que en la prensa barcelonesa de 1907 se calificaba a Gaudí de «separatista» [sic] y que eso NO FUE censurado.



Lo que hace falta este Año Gaudí, ya que se quiere ser «científico», es explicar bien la posición política soberanista de Gaudí. pic.twitter.com/lQpAxnmleG — Efemèrides d’Arquitectura (@efemarq) January 11, 2026

«Es necesario explicar bien la posición soberanista de Gaudí»

A raíz de estas declaraciones, Efemèrides d’Arquitectura ha replicado al comisario del Año Gaudí con otro hilo en la red social y ha lamentado que Santana «no sabe que en la prensa barcelonesa de 1907 se calificaba a Gaudí de ‘separatista’ y que eso no fue censurado». En este sentido, ha reclamado que el año Gaudí, ya que el comisario «quiere ser ‘científico'», debe servir para explicar «bien la posición política soberanista de Gaudí». Además, ha compartido el corte de audio de Galdric Santana con un video donde se muestran diferentes recortes de la prensa catalanófoba de la época.

«Hacernos creer que Gaudí era ‘federalista’ (como dice algún ingenuo) o un mero ‘regionalista’ (como dice el unionismo rancio) no llega ni a chiste», sentencia, y señala que el comisario del Año Gaudí «debería saber que si se quiere ser ‘científico’ en cuestiones de política hay que ser muy cuidadoso». «Sobre todo en la Cataluña que va de la Renaixença hasta Macià, porque el soberanismo actual se gestó en aquellos años y los padres fueron la gente de la Renaixença — Gaudí incluido», concluye.