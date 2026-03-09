TV3 posarà fi, aquesta nit, a una temporada d’El Foraster que els ha donat moltes alegries. L’audiència els ha acompanyat i de quina manera, tenint en compte que han arribat a fer pics molt bons. El capítol de més audiència ha estat en el que ha visitat Tivenys, que va assolir un espectacular 28%. El de Pinós, un dels més vistos de la història del programa, va arribar al 27,1%. La mitjana? La majoria dels capítols es mouen entre els 430.000 i els 480.000 teleespectadors. L’únic dia que van punxar va ser en l’entrega a Castellví de la Marca i perquè el futbol els va perjudicar molt, fins al punt que van baixar fins a un 15,2% molt inusual per a ells.
La cadena pública ha preparat una emissió especial per acomiadar la temporada, un resum dels millors moments que volen que enganxi els més nostàlgics que saben que trobaran a faltar les aventures de Quim Masferrer. Al llarg d’aquests capítols, el presentador ha tornat a trescar per tot el país de poble en poble i, com en un dels contes que li explicaven quan era petit, ha conegut tota mena de persones “extraordinàries”, cadascuna amb les seves passions i peculiaritats o amb les seves històries úniques i inoblidables.
“Camina que caminaràs, en Quim va fer fins a Brunyola, on hi viu el gegant Janot, que no té por de res, o de gairebé res. A Vall de Cardós va descobrir l’increïble conte d’en Juanito, l’home que va desafiar la mort i va tornar del més enllà. I a Besalú, el conte de tot un poble dividit, o potser no tant, per un pont espectacular”, ens resumeixen. També tornem a veure els millors moments a Pinós, on es troba el centre exacte de Catalunya i l’hostal més antic del país. Però en Quim també va tenir la sensació que a l’alcalde del poble potser li agrada “massa” explicar contes.
Begur, al cor de la Costa Brava, va resultar ser el lloc on viuen els nens perduts del País de Mai Més. I a Arbeca, terra d’oliveres, una fada disfressada va llançar el seu encanteri de riures sobre en Quim. “Com en qualsevol conte, en aquest no hi podia faltar el drac: s’amagava a Castellví de la Marca, es deia Ché i era capaç de treure foc de petards pels queixals. El conte del foraster va tenir el final més feliç possible a Tivenys, amb l’emotiu retrobament amb una de les persones més estimades per en Quim i pel públic del programa, la Cinteta de Benifallet. I conte contat, conte començat, perquè aquest conte encara no s’ha acabat”, diuen en un avançament que promet recordar moments macos que han emocionat i fer riure a parts iguals.
Les nits de dilluns tornaran a ser per a Crims
I, un cop acabi oficialment aquest temporada d’El Foraster, les nits dels dilluns quedaran lliures a la graella. A partir de la setmana vinent, el dia 16 de març, iniciarà una temporada nova de Crims que tornarà el Carles Porta a aquest prime time de tan bona audiència. Amb el títol de 7 crims, 7 enganys; el referent de la crònica negra de 3Cat ha escollit set històries marcades per una mateixa ombra, un engany que pot adoptar moltes formes com la mentida, el silenci, la falsa aparença o la confiança traïda.
En tots els casos, però, acabarà tenint “conseqüències irreversibles“. Ens deixen clar, de fet, que a cadascun dels capítols hi haurà algú que amagarà una veritat o algú altre que viurà enganyat abans de patir un resultat fatal.