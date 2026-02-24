El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Quim Masferrer coneix el seu successor en l’escena més tendra d’‘El Foraster’ 
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
24/02/2026 09:58

Quim Masferrer ha visitat el bressol de l’oliva arbequina en una entrega d’El Foraster que ha tornat a arrasar. Amb el 25,4% de la quota de pantalla i més de 433.000 teleespectadors de mitjana, el programa de TV3 torna a ser líder d’audiència amb unes xifres brutals. No és gens habitual encadenar uns números així, però ell ho aconsegueix i sembla que sigui fàcil. La competència? En ridícul una altra vegada, tenint en compte que la medalla de plata se l’ha endut El Hormiguero en la seva entrevista al Pedri i el Ferran Torres del Barça que només l’ha fet guanyar el 8,5% del share -i, per tant, 17 punts menys-.

Et pot interessar

L’emissió d’aquest dilluns ha estat molt potent, sobretot quan ha arribat un dels moments més emotius de la nit. El presentador s’ha trobat el Josep, un petit veí del municipi a qui ja coneixia prèviament perquè ha anat a un munt d’actuacions seves. El Quim Masferrer no l’havia oblidat, no, ja que va quedar-li marcat que li digués que de gran vol ser “foraster“. I encara ho manté, pel que ha dit en aquest emissió.

El menut s’ha posat expressament la camisa de quadres per anar-lo a buscar: “Vull ser foraster perquè m’agrada molt parlar amb la gent. Surto pel carrer a parlar amb la gent i, quan ho faig, sento molta alegria”. Aquest Foraster petit ha agafat el micròfon i s’ha posat en la seva pell, però quan havia de fer ell les preguntes s’ha quedat parat i l’escena ha estat summament tendra. “No sé què preguntar, és una mica complicat“, ha dit abans d’agafar embranzida i preguntar-li si té molts diners o si li agrada algú entre riures. Una complicitat entre ells que ha acabat amb una promesa, quan el Quim li ha dit que li regalarà el seu micròfon quan es jubili.

Un dels veïns del poble li ha deixat clar que vol prendre-li la feina - TV3
Un dels veïns del poble li ha deixat clar que vol prendre-li la feina | TV3

Quim Masferrer, molt sorprès per l’energia vital dels veïns d’Arbeca

En aquesta entrega, el Quim Masferrer s’ha quedar de pasta moniato quan ha conegut dos veïns de més de 80 anys amb una energia vital envejable. Mentre que un encara feia flexions a la seva edat i sense prendre cap mena de pastilla per a res, l’altra s’ha animat a ballar amb el presentador en una escena hilarant.

En les aventures del presentador, l’hem vist animar-se a provar com se li donaria ser atleta perquè ha fet salt de longitud o llançament de martell. No ha aconseguit uns resultats gaire bons, ja que els alumnes de l’escola contra els qui competia l’han deixat en ridícul també en la prova de córrer. S’ha atrevit a saltar la pèrtiga, és clar, però al segon intent l’ha tirat i tots els nens l’han volgut animar amb un aplaudiment que l’ha reconfortat.

El presentador ha triomfat en la visita a Arbeca - TV3
El presentador ha triomfat en la visita a Arbeca | TV3
Quim Masferrer ha conegut un veí molt actiu - TV3
Quim Masferrer ha conegut un veí molt actiu | TV3

Aquesta nova entrega d’El Foraster ha agradat moltíssim, només cal veure les xifres d’audiència que ha tornat a obtenir. A les xarxes socials, els teleespectadors han aplaudit el bon cor del presentador i també el futur que té el programa si realment n’agafa el relleu el petit Josep.

Quim Masferrer TV3

Més notícies
Notícia: &#8216;El Foraster&#8217; a Castellví de la Marca promet: karts i un riure contagiós
Comparteix
Les aventures esbojarrades de Quim Masferrer protagonitzaran una entrega molt esperada a TV3
Notícia: Quim Masferrer es converteix en l’àngel de l’anunciació a ‘El Foraster’
Comparteix
TV3 torna a triomfar amb l’emissió de la visita del presentador a Brunyola
Notícia: Quim Masferrer, molt espantat a &#8216;El Foraster&#8217;: “Déu meu, m&#8217;heu abandonat?”
Comparteix
El capítol d'aquesta nit a Brunyola tindrà un sopar especial, una tirolina i moments molt divertits
Notícia: La ‘baralla’ de Quim Masferrer i un parell de cabres fa líder ‘El Foraster’
Comparteix
El programa de TV3 torna a arrasar en la visita a La Vall de Cardós

Comparteix

Icona de pantalla completa