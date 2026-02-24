Quim Masferrer ha visitat el bressol de l’oliva arbequina en una entrega d’El Foraster que ha tornat a arrasar. Amb el 25,4% de la quota de pantalla i més de 433.000 teleespectadors de mitjana, el programa de TV3 torna a ser líder d’audiència amb unes xifres brutals. No és gens habitual encadenar uns números així, però ell ho aconsegueix i sembla que sigui fàcil. La competència? En ridícul una altra vegada, tenint en compte que la medalla de plata se l’ha endut El Hormiguero en la seva entrevista al Pedri i el Ferran Torres del Barça que només l’ha fet guanyar el 8,5% del share -i, per tant, 17 punts menys-.
L’emissió d’aquest dilluns ha estat molt potent, sobretot quan ha arribat un dels moments més emotius de la nit. El presentador s’ha trobat el Josep, un petit veí del municipi a qui ja coneixia prèviament perquè ha anat a un munt d’actuacions seves. El Quim Masferrer no l’havia oblidat, no, ja que va quedar-li marcat que li digués que de gran vol ser “foraster“. I encara ho manté, pel que ha dit en aquest emissió.
El menut s’ha posat expressament la camisa de quadres per anar-lo a buscar: “Vull ser foraster perquè m’agrada molt parlar amb la gent. Surto pel carrer a parlar amb la gent i, quan ho faig, sento molta alegria”. Aquest Foraster petit ha agafat el micròfon i s’ha posat en la seva pell, però quan havia de fer ell les preguntes s’ha quedat parat i l’escena ha estat summament tendra. “No sé què preguntar, és una mica complicat“, ha dit abans d’agafar embranzida i preguntar-li si té molts diners o si li agrada algú entre riures. Una complicitat entre ells que ha acabat amb una promesa, quan el Quim li ha dit que li regalarà el seu micròfon quan es jubili.
No patiu pel futur del programa… Tenim foraster per estona!#ElForaster3Cat pic.twitter.com/FOiIKu0QAa— 3Cat (@som3cat) February 23, 2026
Quim Masferrer, molt sorprès per l’energia vital dels veïns d’Arbeca
En aquesta entrega, el Quim Masferrer s’ha quedar de pasta moniato quan ha conegut dos veïns de més de 80 anys amb una energia vital envejable. Mentre que un encara feia flexions a la seva edat i sense prendre cap mena de pastilla per a res, l’altra s’ha animat a ballar amb el presentador en una escena hilarant.
En les aventures del presentador, l’hem vist animar-se a provar com se li donaria ser atleta perquè ha fet salt de longitud o llançament de martell. No ha aconseguit uns resultats gaire bons, ja que els alumnes de l’escola contra els qui competia l’han deixat en ridícul també en la prova de córrer. S’ha atrevit a saltar la pèrtiga, és clar, però al segon intent l’ha tirat i tots els nens l’han volgut animar amb un aplaudiment que l’ha reconfortat.
Aquesta nova entrega d’El Foraster ha agradat moltíssim, només cal veure les xifres d’audiència que ha tornat a obtenir. A les xarxes socials, els teleespectadors han aplaudit el bon cor del presentador i també el futur que té el programa si realment n’agafa el relleu el petit Josep.