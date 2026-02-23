Quim Masferrer visitarà Arbeca, a les Garrigues, en El Foraster d’aquesta nit. El presentador ha conegut veïns molt curiosos en aquest bressol de l’oliva arbequina, tal com deixa caure el vídeo promocional que ha emès TV3. Aquest particular viatge començarà amb el Ramon, un heroi local d’energia inesgotable que deixarà amb un pam de nas al presentador: “Tinc 85 anys i no em prenc cap pastilla. Mira com faig flexions”, li etzbarà. A la cooperativa, els teleespectadors de la cadena pública descobriran els secrets de les olives arbequines. Són molt més que una oliva, asseguren.
I entre les persones que faran gràcia a Quim Masferrer, la Carme de 88 anys que no para quieta. Té passió per les disfreces i, atenció, perquè ballarà amb el presentador després de mantenir una de les converses “més surrealistes” que ha tingut mai. Més endavant, coneixerem en Miquel que commourà amb una història colpidora i una lliçó de vida molt lligada a la terra.
Quins seran els millors moments d’El Foraster d’aquesta nit?
Arbeca és també un poble amb un llegat històric impressionant i el presentador tindrà l’honor de visitar la Fortalesa dels Vilars de la mà del seu descobridor, en Manel. A més a més, coneixerà la Judit, una mestra que cuida les oliveres d’una manera ben poc habitual. I què passarà amb en Josep? Ja deixem caure que es tracta d’un nen que ja sap segur que de gran vol ser foraster. En aquesta entrega, les nenes també diran la seva en una aparició en la que lamentaran que la gent pronuncï malament el nom del seu poble: “És que no és així!“.
Una altra de les veïnes li ensenyarà com són les oliveres que tenen i, finalment, un dels veïns sorprendrà molt quan tregui a la llum quin és el secret de la pell suau dels seus fills: “Quan surten de la dutxa, els frego en oli d’oliva“. Tot això i més, en una entrega que promet molt a El Foraster d’aquesta nit que es podrà veure a través de TV3 i la plataforma 3Cat.