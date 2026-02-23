Quim Masferrer visitará Arbeca, en Les Garrigues, en El Foraster de esta noche. El presentador ha conocido a vecinos muy curiosos en esta cuna de la aceituna arbequina, tal como muestra el video promocional emitido por TV3. Este particular viaje comenzará con Ramon, un héroe local de energía inagotable que dejará boquiabierto al presentador: «Tengo 85 años y no tomo ninguna pastilla. Mira cómo hago flexiones», le espetará. En la cooperativa, los telespectadores de la cadena pública descubrirán los secretos de las aceitunas arbequinas. Son mucho más que una aceituna, aseguran.

Y entre las personas que harán gracia a Quim Masferrer, está Carme de 88 años que no para quieta. Tiene pasión por los disfraces y, atención, porque bailará con el presentador después de mantener una de las conversaciones «más surrealistas» que ha tenido jamás. Más adelante, conoceremos a Miquel que conmoverá con una historia impactante y una lección de vida muy ligada a la tierra.

¿Cuáles serán los mejores momentos de El Foraster de esta noche?

Arbeca es también un pueblo con un legado histórico impresionante y el presentador tendrá el honor de visitar la Fortaleza de los Vilars de la mano de su descubridor, Manel. Además, conocerá a Judit, una maestra que cuida los olivos de una manera muy poco habitual. ¿Y qué pasará con Josep? Ya dejamos caer que se trata de un niño que ya sabe seguro que de mayor quiere ser forastero. En esta entrega, las niñas también darán su opinión en una aparición en la que lamentarán que la gente pronuncie mal el nombre de su pueblo: «¡Es que no es así!«.

Otra de las vecinas le enseñará cómo son los olivos que tienen y, finalmente, uno de los vecinos sorprenderá mucho cuando revele cuál es el secreto de la piel suave de sus hijos: «Cuando salen de la ducha, los froto con aceite de oliva«. Todo esto y más, en una entrega que promete mucho en El Foraster de esta noche que se podrá ver a través de TV3 y la plataforma 3Cat.