TV3 emitirá, esta noche, la quinta gala de Eufòria que llega después de un programa al revés que tuvo muchas sorpresas. Desde la cadena han asegurado que esta será una emisión «histórica» para la cual han escogido auténticos temazos. Veamos si logran mejorar la tendencia negativa que llevan en cuanto a la audiencia, que sigue cayendo. La favorita fue Daniela, quien se llevó la mayoría de los votos de los televidentes. En esta ocasión, cantará I will love again de Lara Fabian y esto le puede permitir volver a enamorar a todos.

Los otros cinco concursantes que la acompañaron en esta lista de los más votados fueron Lluís, Gerard, Noa, Tura y Aida. Ahora que saben que la gente en casa los quiere, llegarán un poco más relajados y eso siempre puede jugar en contra. ¿Qué canciones tienen entre manos? Lluís interpretará Camila de The Tyets y Estopa, mientras que Noa ha estado preparando su versión de I was made for lovin’ you de Kiss.

Gerard, que dio la vuelta a la tortilla después de tres semanas nominado, intentará mantener este buen momento con un tema de Michael Bublé que gusta mucho como es Sway. ¿Y Tura? A ella, por su parte, le ha tocado una canción en catalán: La clau del foc de Sisa y Dagoll Dagom. Aida, que también fue una de las afortunadas de la noche, puede triunfar y convertir el plató en una fiesta gracias al temazo de A la freska de Figa Flawas.

¿Qué canción cantará la preferida de la semana pasada? | TV3

¿Qué canciones interpretarán los concursantes menos votados de la semana pasada?

Entre las sorpresas de la última gala, destacó el castigo que recibieron Monique y Aina Machuca. Ellas dos, que mucha gente creía que serían de las favoritas, ocuparon de las últimas posiciones en los votos del público y eso debe haber afectado su moral. La aspirante de Nou Barris puede revertir esta tendencia gracias a Sax, el tema de Fleur East que le han propuesto. Y Aina, mientras tanto, tocará un tema totalmente diferente porque le han adjudicado La dama de Mallorca de Maria Hein.

Clara tocará Tots els botons de Beth, mientras que Arian intentará dejar atrás la casi expulsión con un tema tan comercial como DJ got us fallin’ in love de Usher. Finalmente, podemos destacar que hayan elegido para Oliver el Full time papi de Guitarricadelafuente. Con todo, una gala completa con estilos muy diferentes entre ellos y una mecánica que vuelve a ser la habitual.