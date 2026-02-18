Xavi Valls ha vuelto a ponerse al frente de Onze, el formato deportivo de TV3, después de que se filtrara que la cadena había abierto un expediente informativo contra él por sus críticas a otro programa de la casa. Sus burlas al Fanzone de Gerard Romero y la queja que ha expresado en público hacia las decisiones de la dirección podrían haber incumplido el código de estilo. ¿Lo sancionarán? En las últimas horas han surgido rumores que sugieren que la cadena podría haber decidido finalmente dejarlo pasar sin consecuencias para él. En declaraciones a El Món, sin embargo, desde TV3 nos indican que el expediente sigue abierto en estos momentos. Deben ser conscientes de que, en caso de imponerle una multa, la cuerda se tensará mucho más porque el Departamento de Deportes se ha posicionado en bloque con el presentador. No hay nada decidido, parece ser, así que habrá que esperar para ver cómo termina toda esta historia.

Xavi Valls ha tornat a l’Onze després de l’obertura d’expedient | TV3

Todas las indirectas que hubo en la última emisión de Onze

Sea como sea, lo que podemos hacer es analizar todo lo que pasó en la emisión de Onze de este martes. Todas las miradas estaban puestas en la actitud de Xavi Valls, que aparecía en antena por primera vez después de que saliera a la luz esta investigación interna. Sus primeras palabras pueden interpretarse como una indirecta, pero la ha dejado caer bien para que no lo sea textualmente: «Buenas noches, hoy estamos encendidos… con los árbitros«.

Tenía que tener cuidado con sus palabras, pero sus tertulianos no han disimulado y han aprovechado este programa para demostrar que están a favor suyo. Han sido muchos los colaboradores que lo han alabado en público y, uno de ellos, incluso ha llegado a abrazarlo en directo. Jordi Ramos le ha preguntado cómo estaba, como quien no quiere la cosa, para darle pie a decir algo más: «Pues estoy muy bien, muy feliz. Todo el mundo me lo está preguntando mucho últimamente», decía el presentador. Y, entonces, el tertuliano iba un poco más allá: «Mucha gente me ha pedido que te dé un abrazo. ¿Puedo? Es por encargo, sí, pero también es mío«. Y Xavi Valls le ha agradecido: «Un abrazo muy fuerte y muy sentido, de verdad, porque es muy bonito sentirse querido«. «Cuando peor lo pasas, es cuando mejor ves a la gente que te quiere», ha añadido el otro metiendo el dedo en la llaga.

Els col·laboradors abracen i alaben Xavi Valls en directe | TV3

En el momento de presentar a los tertulianos, también Sique Rodríguez ha querido sumarse al aplauso colectivo hacia el presentador: «De verdad, creo que haces tele muy bien. La verdad«. Y su colega Víctor Lozano ha añadido: «Yo voy más allá y digo que, para mí, eres uno de los mejores comunicadores de Cataluña«. Xavi Valls no ha podido resistirse y ha lanzado la indirecta que todos esperaban: «Muy bien, muy bien, pero si hoy te portas mal te meteré en la nevera o te abriré un expediente«.

Ets molt gran @XavierVallsSilv !! L’Onze serà sempre l’Onze de Xavi Valls o no serà! 🙌🏻💪🏻 pic.twitter.com/TwIMn97jcs — Marc Gassó Torrents (@MeteoGasso) February 18, 2026

Un programa lleno de perlas y frases que pueden leerse fácilmente entre líneas. Xavi Valls no quiere meter la pata en unos momentos muy tensos, pero queda claro que tampoco hará como si nada.