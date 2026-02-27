3Cat ha sacado a la luz la lista de los programas que más han triunfado en la plataforma a lo largo del mes de febrero. Sorprendentemente, en estas audiencias digitales aparece Eufòria como la gran triunfadora. El concurso musical ha tenido una audiencia bastante buena en las primeras cinco galas, es cierto, pero también que ha hecho perder a TV3 el liderazgo de la noche de los viernes. Si tenemos en cuenta que por cada gala ha obtenido unas 78.576 reproducciones en la plataforma, parece que buena parte de sus fans los ven a la carta.

Son buenas noticias para el programa de Marta Torné y Miki Núñez, que logran superar la exitosa serie de las medias mañanas Com si fos ahir. En su caso, obtienen 69.560 reproducciones por capítulo a la carta. ¿Y la medalla de bronce? Para Polònia, que ha reventado los audímetros sobre todo gracias a la gala por sus 20 años que ya roza las 100.000 reproducciones acumuladas.

El Foraster, como no podía ser de otra manera, también acompaña las buenísimas audiencias de la televisión lineal con las de la plataforma digital. Y del cuarto lugar de Quim Masferrer, al quinto al que llegan los presentadores del Que no surti d’aquí con el especial que han creado para ver cómo es por dentro una jornada de trabajo del programa de cotilleos de Catalunya Ràdio. En el ranking de los 20 contenidos más consumidos por capítulo también se posiciona El suplement, la serie documental Hristo, l’indomable, Joc de cartes, Departament Amades y el Titó del Super3.

¿Qué programas han sido más vistos en la plataforma 3Cat?

El fútbol lidera nuevamente en las emisiones en directo más vistas, junto con varias ediciones de El matí de Catalunya Ràdio y de los TN en días marcados por la actualidad como el día del temporal de viento. Destaca la emisión de la semifinal de la Copa entre el Atlético de Madrid y el Barça, con 154.887 reproducciones, seguida por otro partido de copa entre el Albacete y el Barça con 124.478 reproducciones.

Bola de drac, imbatible en el ranking de contenidos más vistos del catálogo de 3Cat

En cuanto a los contenidos de catálogo, las cifras demuestran que continúa liderando el universo de Bola de drac con muchísima ventaja respecto a las otras opciones del catálogo. Con cerca de medio millón de reproducciones este mes, superan a El cor de la ciutat que se queda con 241.380 reproducciones o a Merlí con 177.225. Le sigue de cerca La Riera que engancha a los fans más nostálgicos con 168.126 reproducciones mensuales. Completa este podio Plats bruts con 109.242.

Bola de drac vuelve a triunfar en la plataforma 3Cat

Con todo, un mes de febrero con gustos de todo tipo que demuestra que las nuevas apuestas lideran junto a grandes éxitos.