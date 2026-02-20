TV3 y Polònia forman un tándem imbatible, tal como demuestran las cifras de audiencia cada semana. En la gala especial que han preparado para los 20 años, esta obsesión se ha incrementado aún más y han alcanzado una cuota de pantalla simplemente espectacular. El 33,1% de los televidentes, con un promedio de más de medio millón de personas, han conectado con la cadena pública para ver un capítulo que ha acabado siendo el de mayor cuota desde su estreno en 2006. En la plataforma 3Cat, además, también ha sido el más visto en directo de los últimos nueve años. Por lo tanto, no han tenido nada que hacer Antena 3 (con el 9,7%), La Revuelta de TVE (6,9% de share) o Jordi Basté en La 2 Cat (3,2%).

El termómetro político del país ha comenzado con un video que ha reunido un montón de cameos de políticos de primer nivel, al presidente Joan Laporta, presentadores de la casa como Carles Porta, El Mago Pop, periodistas como Jordi Basté, los Òscars… La lista es interminable, así como la gracia que ha hecho verlos entrar al trapo y mostrar su cara más divertida. Eso sí, las apariciones que más se han aplaudido han sido la de Pedro Sánchez en persona y Artur Mas, que ha bailado el Polònia Style con su imitador. Ver a los dos presidentes compitiendo para ver quién mola más, ha sido increíble.

A lo largo de toda la gala, han ido conectando con la sala de maquillaje porque representa que estaban caracterizando a una de las actrices para que se pareciera a un invitado especial. Poco después, decían que la disfrazarían de Pedro Sánchez y que eso les estaba costando. ¿Lo que poca gente esperaba? Que cuando, finalmente, tuvieron el resultado y giraron la silla; allí sentado estaba él en persona. De esta manera, el programa se ha marcado un buen tanto, sí, pero sobre todo se lo ha marcado el líder del PSOE que ha quedado de majo y ha hecho su sonrisa más grande y exagerada ante cámara: «La caracterización está muy bien, quizá habría que mejorar la imitación… Muchas felicidades, Polònia«, ha dicho.

Final apoteósico con Artur Mas y su imitación mano a mano

Otro cameo que ha gustado mucho ha sido el de Artur Mas, que ha ido un poco más allá y ha aparecido en el escenario muy contento con gafas de sol y una gran sonrisa. Se ha dirigido a los televidentes con una risa pícara y se ha sumado a la fiesta bailando sin vergüenza junto a su imitador. Verlo con Bruno Oro imitándolo ha sido divertidísimo, sobre todo porque han coincidido en una actuación buenísima que ha convertido el final en uno apoteósico con todos sobre el escenario cantando y bailando el Polònia Style.

A lo largo de la gala, se han recordado algunos de los mejores gags que han emitido a lo largo de estos 20 años y han pasado por el escenario algunas de las mejores imitaciones. Hemos visto a la familia real, con Juan Carlos, Sofía y Letizia de representantes. Prácticamente todos los políticos de diferentes colores, los presentadores más conocidos de la casa…

Toda una reunión increíble que ha sido el mejor reconocimiento al aniversario más dulce de un programa para el cual Toni Soler ha augurado muchos años más: «Tantos como la audiencia quiera«. Teniendo en cuenta la cifra de audiencia buenísima que ha hecho, parece que le espera una larga vida.