Buenas noticias para 3Cat este mes de marzo, que lo termina con un récord de audiencia en cuanto a visualizaciones en la plataforma digital. Con cerca de 4 millones de dispositivos únicos, nunca antes desde su lanzamiento había alcanzado esta cifra tan espectacular. A falta de cerrar el mes, también superan los 22 millones de reproducciones y se encaminan, pues, hacia el récord de consumo absoluto desde el lanzamiento de la plataforma. Y todo esto, en buena parte se lo deben al estreno de la nueva temporada de Crims, que ha liderado el ranking de reproducciones por capítulo con más de 157.000 cada uno. ¿Otros productos que destacan? Los nuevos capítulos de la tercera temporada de Jo mai mai, las galas de Eufòria que recuperan a la carta, Joc de cartes o las series de sobremesa.

En segunda posición en el ranking, la más que exitosa Com si fos ahir que continúa triunfando con casi 70.000 reproducciones por capítulo. El bronce, para el concurso musical que presentan Marta Torné y Miki Núñez; que alcanza 45.000 reproducciones por gala. Que hayan recuperado la serie juvenil ambientada en las colonias, Jo mai mai, ha gustado mucho porque ha ido escalando rápidamente y se acerca al podio con más de 40.000 reproducciones por capítulo. Casi uno de cada tres de los usuarios identificados que han visto la serie tienen entre 14 y 24 años, dicen, lo que supone más del triple que la media de esta franja de edad en la plataforma.

Crims, un gran éxito en la plataforma este mes de marzo | 3Cat

En cuanto a las emisiones en directo más vistas a través de la plataforma, vuelve a liderar el fútbol. Los contenidos futbolísticos vuelven a ser los más vistos del mes, con 980.400 dispositivos únicos y 2,6 millones de reproducciones, un dato que también marca récord desde el estreno de la plataforma. Destacan desde la televisión pública que lo que más gusta es el consumo a la carta de los resúmenes de los partidos de las diferentes competiciones, pero el fútbol es líder también en las emisiones más vistas en directo tanto en competiciones masculinas como femeninas.

En primer lugar está la semifinal de la Champions Barça-Atlético de Madrid, con 154.936 reproducciones, seguida del Madrid-Barça de cuartos de final, con 110.838, así como las retransmisiones de La TdT de los dos partidos Barça-Newcastle, con 57.877 reproducciones en la ida y 77.064 en la vuelta, respectivamente.

Bola de drac, imbatible en el ranking de contenidos más vistos del catálogo

Si nos fijamos en los datos que aportan de los contenidos de catálogo más vistos, podemos asegurar que Bola de drac continúa imbatible. Desde que adquirieron los derechos para emitir este universo, los telespectadores lo están viendo sin parar. Este mes de marzo, vuelve a ser el más visto con 416.000 reproducciones que doblan los resultados de otro clásico, El cor de la ciutat con 218.000. En tercera posición, Merlí con 197.000 antes que La Riera o Plats bruts.

Bola de drac vuelve a liderar el ranking del catálogo de la plataforma | 3Cat

Un mes de marzo muy bueno para la plataforma, que se consolida como una de las opciones con más usuarios y más reproducciones del panorama.