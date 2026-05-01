TV3 ha anunciado las novedades que estrenará el próximo mes de mayo. El gran evento llegará a finales de mes, el 30 y 31, cuando reúnan a miles de personas en Montjuïc en el primer 3Cat en vivo; una fiesta gratuita que recuerda al espíritu de la mítica fiesta de los súpers. Más allá de esta cita, en la televisión lineal incorporarán nuevos títulos que confían que llamen la atención.

Uno de los atractivos principales tiene a Leticia Dolera detrás, que estrena la serie Pubertat después de mucho tiempo de espera. Se emitirá el primer capítulo el 18 de mayo, cuando los televidentes puedan disfrutar de este ganador de un premio Ondas con tan buena pinta. La armonía de una colla castellera se rompe cuando tres adolescentes son acusados de agresión sexual en las redes sociales. A partir de ahí, abordarán la división entre familias, el consentimiento y la justicia a lo largo de seis capítulos llenos de matices.

Esta es la imagen promocional de Pubertat | 3Cat

También en TV3, pero el 19 de mayo, se estrenará un documental sobre las luces y sombras de Sopa de Cabra. La icónica banda ampurdanesa será analizada en esta proyección que intenta averiguar cómo han resistido durante cuatro décadas. Se explorará la dificultad de convivir dentro de una banda de rock y se adentrará en las relaciones entre los cuatro miembros vivos de Sopa de Cabra: Gerard Quintana, Josep Thió, Cuco Lisicic y Pep Bosch. Ellos han compartido éxitos y fracasos, polémicas intensas, enfermedades, momentos de silencio e incluso la separación.

Dos verticales y dos canales temáticos nuevos en la plataforma 3Cat

En la plataforma digital, destaca la creación de dos nuevos verticales. El 3CatCampus reforzará la oferta de contenidos didácticos con los contenidos de «Català fàcil» como punto de partida. El otro, llamado Música, contará con actuaciones musicales de diversos estilos y en formatos diferentes con nombres tan potentes como Els Pets, Love of Lesbian u otros del imaginario infantil y musical de la casa.

Paralelamente, se pondrán en marcha dos canales temáticos nuevos: el 3Cat Anime y el 3Cat Verdi Clàssics con 24 horas ininterrumpidas de animación japonesa y cine. Se podrá descubrir el mejor anime en catalán, un punto de encuentro para los fans de Conan, Fullmetal Alchemist: Brotherhood o Ramna. Y los más cinéfilos, por su parte, contarán con una selección de cine de autor distribuido en más de una veintena de títulos que se irán renovando mensualmente.

Carles Tamayo aterriza en 3Cat y en catalán

La plataforma digital sumará un proyecto nuevo que gustará a los más jóvenes, ya que han fichado a Carles Tamayo para que haga su primera producción en catalán. Conocido por los reportajes en los que se infiltra en sectas y estafas, ahora presenta Increïble, però fals que se estrenará el 25 de mayo con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico ante la información que circula en las redes sociales. El famoso creador de contenido ha preparado una serie de ocho capítulos que dará herramientas para identificar cómo son las técnicas que usan los gurús de internet, de la misma manera que servirá para que verifiquen fuentes y entiendan cómo funcionan los algoritmos.

Y también dedicado a la comunidad juvenil, el estreno de MarranÀsia Svetlana, en Japón. Se trata de un retrato íntimo de un grupo musical catalán en transformación que, justo en el momento de crecer, decide hacerse pequeño para reencontrarse. Después de llenar cada vez salas más grandes en Cataluña, el grupo formado por Roc Bernadí y Júlia Díaz decide dar un paso inesperado como es irse a Tokio para reencontrarse con sus orígenes. Lo veremos en esta docuserie de cuatro capítulos que llegará a la plataforma el próximo 14 de mayo.

Al día siguiente, el día 15, los más jóvenes tienen una cita porque llega la décima temporada de los Beta. La ficción Projecte Beta vuelve con nuevas aventuras, que esta temporada giran en torno a un fenómeno astronómico que despierta un gran interés científico y que afectará sus vidas para siempre. Todo comienza cuando un meteorito pasa muy cerca de la Tierra y altera el funcionamiento de aparatos electrónicos, como la Floppy, y abre una grieta en el cielo que será un portal hacia otro planeta. Será una primera entrega de cinco capítulos nuevos de este proyecto transmedia protagonizado por Lola, Kai, Grau y Jan, que incluye el Betapodcast y canciones propias como la que acaban de estrenar.