Marta Torné lanza las cartas del tarot en una escena surrealista en TV3

Marta Torné tiene que innovar si quiere buscar nuevas maneras de promocionar Eufòria después de cuatro ediciones, pero esta no nos la esperábamos. En el Col·lapse de este sábado, el Jordi González le ha permitido hacer publicidad antes del estreno de esta semana en una intervención que ha sorprendido muchísimo porque se ha visto a la presentadora lanzando las cartas del tarot. La idea era hacer un llamado para que los telespectadores conecten con la primera gala del formato, después del desastre de audiencia que han obtenido los castings, pero entonces ¿por qué se ha puesto a intentar predecir el futuro? «Marta tiene un poder oculto, sabe lanzar las cartas«, dijo Jordi. Y ella añadió emoción: «Te juro por mi abuelo que le he llegado a tirar las cartas a Rosalía, imagínate».

Será el próximo 23 de enero cuando emitan la primera gala de Eufòria, que vuelve a la parrilla con un montón de novedades: el plató, más grande y totalmente reformado, «los mejores dieciséis concursantes de la historia del programa», nuevos coaches y también un jurado con caras diferentes. La expectativa es alta y, ante esto, Jordi González le ha propuesto que tirara las cartas para intentar averiguar cuál será el futuro del concurso musical ahora que está a punto de comenzar. Le han preparado una paradeta con unas cartas profesionales y el resultado ha sido sumamente estrambótico, con Marta Torné demostrando que tampoco es que tenga mucha idea… «Con todo el respeto a la gente profesional que se dedica a esto, que no se enfaden, pero aunque no sepas qué significa cada carta es fácil saberlo si te compras un libro de esos que te revela su significado«.

No le habían traído este libro con las chuletas y tampoco las gafas, pero hizo lo que pudo en una escena en TV3 muy sorprendente. Jordi González dejó claro que no cree en eso, pero que realmente le sorprendió cuando Marta le acertó un montón de cosas en una noche lluviosa en Barcelona. ¿Funcionará esta cuarta edición de Eufòria, según la tirada de cartas que ha hecho Marta Torné? «Oh, son cartas fantásticas y buenísimas! Mira, esta de la emperatriz es de donde venimos -del éxito-; la rueda de la fortuna nos explica por qué queremos saberlo y es porque necesitamos saber si tendremos suerte; el diablo representa los miedos que tenemos de que esto no vaya bien; el emperador es una carta fantástica y el resumen lo indica la carta del ermitaño al revés, que indica que irá muy bien«. La realidad es que esta carta simboliza una soledad no deseada o perjudicial, así que no cuadra mucho con su análisis improvisado.

La presentadora ha sorprendido con la habilidad de tirar las cartas del tarot | TV3

El futuro de Col·lapse según las cartas del tarot de Marta Torné

No obstante, insistieron en que continuara haciendo de pitonisa. Luego, con otra tirada sobre el futuro de Col·lapse: «Mira, os han salido las cartas del loco, del juicio, de la luna y del colgado… Sí, os irá muy bien«, decía sin ninguna convicción. De hecho, los nombres de las cartas ya lo decían todo y Jordi González no pudo evitar echarse a reír: «No, hombre, que no son malas cartas y hay peores».

Este desastre lo intentó arreglar el presentador, que las interpretó a su conveniencia: «La luna implica que continuaremos emitiendo por las noches; el juicio quiere decir que como la audiencia es soberana nos harán un juicio favorable y continuaremos teniendo buena audiencia; el loco quiere decir que no hay una alternativa mejor y el mago al revés significa que nada es fruto de la casualidad». «¿Me preguntas si haréis otra temporada? Por supuesto, sale la sacerdotisa y eso es un sí absoluto», añadió ella. Y salió la vena más racional del presentador: «¿Pero esto os lo creéis, de verdad?».

Marta Torné ha hecho mucha gracia en la entrevista que le ha concedido a Jordi González | TV3

¿Cómo es que sabe de tarot Marta Torné? | TV3

La tercera tirada le dijeron que la hiciera por el Real Madrid y eso hizo gracia a Marta: «¿Del Real Madrid? ¡Pero si peor no puede estar!». Y, efectivamente, hizo gracia que la casualidad quisiera que salieran todas las cartas al revés: «Muy mal, no ganará nada», espetó ella. Una intervención televisiva de lo más curiosa, eso queda claro.