Marta Torné ha recorrido diferentes emisoras de radio para hablar del buen momento profesional que atraviesa. Será el próximo mes de enero cuando la volvamos a ver en Eufòria, el concurso musical de TV3, y ahora mismo también la vemos en el teatro con Supersàpiens que ha combinado con las galas de Eufòria Dance Kids. En los últimos años, se la ha asociado más a televisión que como actriz. Y cuando le ofrecieron el papel en la obra de teatro con Enric Cambrai, se sorprendió: «Me han llegado propuestas de teatro, pero me sorprendió todo. Hicimos la lectura del texto y todo fue muy fácil», ha reconocido en La tarda de Catalunya Ràdio.

Trabajar con niños en Eufòria Dance Kids ha sido fácil, «te obedecían más que los adultos» pero el truco es que estaban «un poco asustados» al encontrarse en un plató de televisión por primera vez: «Cuando tenían que actuar estaban muy nerviosos y lloraban porque eran pequeñitos, pero muy bien. Ha sido el calentamiento para Eufòria, que ya han cerrado los castings«, explica. Marta Torné dice que no olvidará nunca el primer día que fue a conocer a los concursantes de la primera edición, cuando fue creyendo que sería el típico talento como cualquier otro: «Cuando los vi, recuerdo la sensación de llegar a casa y decirle a mi marido que era brutal el nivel de los concursantes. Pues este año es mucho más alto y la gente alucinará«.

La productora no ha priorizado que sean personajes, dice, sino que tengan talento vocal y también más allá: «Son más variopintos, sí, pero es un reflejo de las nuevas generaciones«. El jurado cambiará, pero aún no les dejan decirlo: «Estoy muy contenta porque Jordi Cubino todavía está y con sus pitillos, no entiende que ya no se llevan porque son de los años 2000… Pero, fuera bromas, tengo muchas ganas«.

Marta Torné lamenta que mucha gente crea que le da «todo igual», una actitud que hace pensar en su actitud. No es verdad, asegura, simplemente ha dejado atrás esa cosa de intentar quedar bien siempre: «Miki Núñez se ponía muy nervioso en los primeros directos y yo siempre le decía que no le diera tanta importancia, que cualquier día moriremos y no pasa nada si un día se cae el micrófono al suelo o se equivoca». «Es importante un cirujano que opera y salva una vida, nosotros hacemos entretenimiento y a menudo nos dan demasiada importancia. El trabajo para mí es un juego y creo que es importante. Sí que procuro estudiarme el guion, ir preparada y hacerlo bien. Después, sin embargo, hay una cosa de jugar y pasarlo bien sin tomárselo muy en serio».

¿Con qué actriz confunden a Marta Torné?

Marta Torné también ha acudido al estudio de Ràdio 4, donde ha aplaudido que la hayan contratado para esta obra de teatro distópica. Aquí ha reconocido que se mantiene bien físicamente porque come «muy bien», todo con comida de calidad «del mercado», nada procesado ni cosas inflamatorias. No duerme mucho, sobre todo ahora que compagina cuatro trabajos a la vez con Eufòria Dance Kids, una película en las Islas Canarias, una serie, el teatro y Eufòria.

Enero se lo pasará entero en Tenerife, de hecho, y ha aprovechado este dato para sacar a la luz una anécdota que ha hecho mucha gracia: «Estuve haciendo un programa de viajes en Fuerteventura y, justamente, esos días estaba rodando Angelina Jolie para algo de Marvel. La gente de allí lo sabía y un día, que me vieron con las gafas de sol y el pelo un poco como ella y las cámaras, pensaron que era la película de Marvel. Se pensaron que era Angelina«.

Marta Torné confiesa que la confunden con una actriz famosa | Instagram

Dos entrevistas que habrán deleitado a sus fans porque les permite escucharla hablar de su vida profesional, pero también conocer detalles de su intimidad.