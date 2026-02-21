TV3 ha perdido el liderazgo de la noche de los viernes, por segunda semana consecutiva, debido aEufòria. Después de la gala al revés, que supuso un punto de inflexión, esta semana han ganado dos puntos de cuota de pantalla aunque esto no ha sido suficiente para superar El Desafío. El concurso musical de Marta Torné y Miki Núñez ha obtenido un 13,2% de share, mientras que el programa de Antena 3 los ha superado con un 13,8%. No ha habido mucha diferencia, ya que solo han tenido ocho mil televidentes de media más, pero han conseguido dejar Eufòria en zona de peligro.

Y eso que la mecánica de esta semana ha vuelto a cambiar para ofrecer otro aliciente al público. Si la semana pasada servía para conocer la opinión de los televidentes, ahora han dado voz a los coaches que han tenido en sus manos la elección del favorito. Y no ha estado exento de críticas, ya que los profesores tienen un criterio muy diferente al de casa o al del jurado y han tomado decisiones que han costado de entender. No ha sido la mejor elección de canciones y parece que todo está inventado en este programa.

El afortunado ha sido el Oliver, que ha terminado siendo seleccionado como el mejor de la noche a pesar del toque de atención que le había dado el Alfred García. Sí que ha conectado con el tema de Guitarricadelafuente y también se ha esforzado con la coreografía, pero no ha estado a un nivel muy superior a los compañeros ni mucho menos.

Oliver ha sido el favorito de la noche | TV3

Los concursantes que se han jugado la expulsión

Y del preferido de la noche, a los concursantes que peor lo han hecho. En general, no ha sido una gala de grandes números y los miembros del jurado han abroncado a prácticamente todos los concursantes porque han bajado el nivel respecto a otras galas. El Lluís Oliveras, la Aida, el Arian y la Noa han sido enviados directamente a la zona de peligro, mientras que el VAR musical ha querido agregar a la Monique porque ha desafinado mucho de nuevo cuando hacía las segundas voces. Los profesores han tenido claro que no era justo que esta última se jugara la expulsión y la han salvado, de la misma manera que también han querido dar un voto de confianza al Arian y a la Noa.

Ellos son los concursantes que han estado en la zona de peligro | TV3

Por tanto, los televidentes han tenido que escoger si merecía continuar en la competición el Lluís o la Aida. No han sido los peores de la noche, pero así es el concurso. En el caso del aspirante, ha sorprendido porque se le ha visto muy cómodo en un tema que le quedaba como un guante. No le han perdonado «ir descompensado en el ritmo» otra vez y lo han nominado, mientras que a la Aida le han recriminado haberse quedado en una actuación «simpática» a menor nivel que los compañeros: «Has desafinado y no has hecho tuyo el tema lo suficiente».

Finalmente, el 66% de los votos de casa han salvado al Lluís y han convertido a la cantante más mayor de la edición en la expulsada de esta quinta gala.

💌✨ Amor amb flow. Lluís Oliveras ens fa cantar “Camila”, de The Tyets i Estopa. Fresca i emotiva. Què us ha semblat? 🎶#Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/ZytoAYsRwc — 3Cat (@som3cat) February 20, 2026

☀️🎶 Bon rotllo total! L’Aida ens fa cantar “A la fresca”, de Figa Flawas. Estiu en directe. Qui la té ja al cap? 😆



#Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/bX7KDmd3bV — 3Cat (@som3cat) February 20, 2026

L’Aida ha acabado siendo la expulsada de la quinta gala de Eufòria | TV3

¿Cuáles han sido las mejores actuaciones de la quinta gala de Eufòria?

En la otra cara de la moneda nos encontramos con los concursantes que han sido escogidos como favoritos. Los coaches han estrenado el botón con Gerard, curiosamente, que hasta ahora ha tenido un concurso muy complicado porque lo han nominado casi todas las semanas. Con Michael Bublé tuvo la oportunidad de cantar dentro de su zona de confort por primera vez y lo ha hecho bien, ya que nunca lo habían visto «tan cómodo«. Sí que ha convencido a Queralt, del jurado, pero los otros no han tenido tan claro que lo hubiera hecho tan bien. Pues los coaches discrepan, ya que lo han enviado al trono de favorito sin pensarlo.

No le ha durado mucho la alegría, sin embargo, ya que la siguiente en cantar ha sido la Aina Machuca que ha tenido la puesta en escena más impresionante de esta gala. Esta semana, ha cambiado de registro totalmente y ha descubierto cómo es con un tema tan tradicional como La dama de Mallorca. Ha resultado extraño verla tan estática en el escenario cuando acostumbra a estar bailando sin parar, pero el jurado y también los profesores han tenido claro que lo había hecho perfecto en esta tesitura. La han premiado con la silla de favorita, la que acabaría quitándole un poco más adelante Oliver aunque ella lo había hecho infinitamente mejor. Será cuestión de gustos.

🌊✨ Misteri i sensibilitat. Aina Machuca ens captiva amb “La dama de Mallorca”, de Maria Hein. Arrels i emoció en estat pur. Qui s’ha deixat hipnotitzar? 🌙#Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/uCeSiBHP5F — 3Cat (@som3cat) February 20, 2026

💃✨ Elegància i swing. El Gerard ens enamora amb “Sway”, de Michael Bublé. Classe pura. Us ha captivat? 🖤#Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/30aUr4QBoL — 3Cat (@som3cat) February 20, 2026

La puesta en escena de Aina Machuca ha sido la mejor de la noche | TV3

En cuanto al resto de actuaciones, podemos destacar que la Clara haya interpretado el que fue el primer single en catalán de la Beth. Ha demostrado un poco de descontrol vocal, pero la interpretación ha sido bastante buena y han valorado que haya crecido mucho a lo largo de las semanas. ¿Y la Daniela? Quién fue la favorita de la gala anterior, ha tenido que arriesgar y ha hecho coreografía. Le han dado un toque de atención porque se la ha visto a un nivel inferior respecto a las otras actuaciones, pero, aun así, la han acabado salvando por los pelos.

La Tura se ha convertido en la dama de rojo en una actuación brutal. Se ha equivocado de letra, pero no lo han tenido en cuenta porque ha sabido disimularlo: «Hemos visto tu personalidad propia, lo haces todo fácil y eso es muy difícil«. Con todo, una gala un poco peor que las anteriores que supone un toque de atención al programa porque tendrán que mejorar si quieren superar la competencia de la otra cadena.