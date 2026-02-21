TV3 ha perdut el lideratge de la nit dels divendres, per segona setmana consecutiva, per culpa d’Eufòria. Després de la gala al revés, que va suposar un punt d’inflexió, aquesta setmana han guanyat dos punts de quota de pantalla encara que això no ha estat suficient per superar El Desafío. El concurs musical de Marta Torné i Miki Núñez ha obtingut un 13,2% de share, mentre que el programa d’Antena 3 els ha guanyat amb un 13,8%. No hi ha hagut molta diferència, ja que només han tingut vuit mil teleespectadors de mitjana més, però han aconseguit deixar Eufòria en zona de perill.
I això que la mecànica d’aquesta setmana ha tornat a canviar per oferir un altre al·licient al públic. Si la setmana passada servia per conèixer l’opinió dels teleespectadors, ara han donat veu als coaches que han tingut a les seves mans l’elecció del favorit. I no ha estat exempt de crítiques, això, ja que els professors tenen un criteri molt diferent del de casa o al del jurat i han pres decisions que han costat d’entendre. No ha estat la millor tria de cançons i sembla que tot està inventat en aquest programa.
L’afortunat ha estat l’Oliver, que ha acabat sent seleccionat com el millor de la nit malgrat el toc d’atenció que li havia fet l’Alfred García. Sí que ha connectat amb el tema de Guitarricadelafuente i també s’ha esforçat amb la coreografia, però no ha estat a un nivell molt superior als companys ni de bon tros.
😏🔥 Magnetisme pur. L’Oliver ens hipnotitza amb “Full time papi”, de Guitarricadelafuente. Sensualitat total. Us ha captivat? 👀#Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) February 20, 2026
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/YuBSGMIEQM
Els concursants que s’han jugat l’expulsió
I del preferit de la nit, als concursants que pitjor ho han fet. En general, no ha estat una gala de grans números i els membres del jurat han esbroncat a pràcticament tots els concursants perquè han baixat el nivell respecte a altres gales. El Lluís Oliveras, l’Aida, l’Arian i la Noa han estat enviats directament a la zona de perill, mentre que el VAR musical ha volgut afegir-hi la Monique perquè ha tornat a desafinar molt quan feia les segones veus. Els professors han tingut clar que no era just que aquesta última es jugués l’expulsió i l’han salvat, de la mateixa manera que també han volgut donar un vot de confiança a l’Arian i a la Noa.
Per tant, els teleespectadors han hagut d’escollir si es mereixia continuar a la competició el Lluís o l’Aida. No han estat els pitjors de la nit, però així és el concurs. En el cas de l’aspirant, ha sobtat perquè se l’ha vist molt còmode en un tema que li quedava com un vestit a mida. No li han perdonat “anar descompensat en el ritme” una altra vegada i l’han nominat, mentre que a l’Aida li han recriminat haver-se quedat en una actuació “simpàtica” a menor nivell que els companys: “Has desafinat i no has fet prou teu el tema”.
Finalment, el 66% dels vots de casa han salvat el Lluís i han convertit la cantant més gran de l’edició en l’expulsada d’aquesta cinquena gala.
💌✨ Amor amb flow. Lluís Oliveras ens fa cantar “Camila”, de The Tyets i Estopa. Fresca i emotiva. Què us ha semblat? 🎶#Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) February 20, 2026
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/ZytoAYsRwc
☀️🎶 Bon rotllo total! L’Aida ens fa cantar “A la fresca”, de Figa Flawas. Estiu en directe. Qui la té ja al cap? 😆— 3Cat (@som3cat) February 20, 2026
#Eufòria3Cat
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/bX7KDmd3bV
Quines han estat les millors actuacions de la cinquena gala d’Eufòria?
A l’alta cara de la moneda ens trobem amb els concursants que han estat escollits com a preferits. Els coaches han estrenat el botó amb el Gerard, curiosament, que fins ara ha tingut un concurs molt complicat perquè l’han nominat gairebé totes les setmanes. Amb Michael Bublé tenia l’oportunitat de cantar a dins de la seva zona de confort per primera vegada i ho ha fet bé, ja que mai no l’havien vist “tan còmode“. Sí que ha convençut la Queralt, del jurat, però els altres no han tingut tan clar que ho hagués fet tan i tan bé. Doncs els coaches discrepen, ja que l’han enviat al tron de favorit sense pensar-s’ho.
No li ha durat gaire l’alegria, per això, ja que la següent en cantar ha estat l’Aina Machuca que ha tingut la posada en escena més impressionant d’aquesta gala. Aquesta setmana, ha canviat de registre totalment i ha descobert com és amb un tema tan tradicional com La dama de Mallorca. Ha resultat estrany veure-la tan estàtica a l’escenari quan acostuma a estar ballant sense parar, però el jurat i també els professors han tingut clar que ho havia fet perfecte en aquesta tessitura. L’han premiat amb la cadira de favorita, la que acabaria prenent-li una mica més endavant l’Oliver encara que ella ho havia fet infinitament millor. Serà qüestió de gustos.
🌊✨ Misteri i sensibilitat. Aina Machuca ens captiva amb “La dama de Mallorca”, de Maria Hein. Arrels i emoció en estat pur. Qui s’ha deixat hipnotitzar? 🌙#Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) February 20, 2026
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/uCeSiBHP5F
💃✨ Elegància i swing. El Gerard ens enamora amb “Sway”, de Michael Bublé. Classe pura. Us ha captivat? 🖤#Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) February 20, 2026
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/30aUr4QBoL
Pel que fa a la resta d’actuacions, podem destacar que la Clara hagi interpretat el que va ser el primer single en català de la Beth. Ha demostrat una mica de descontrol vocal, però la interpretació ha estat prou bona i han valorat que hagi crescut molt al llarg de les setmanes. I la Daniela? Qui va ser la preferida de la gala anterior, ha hagut d’arriscar i ha fet coreografia. Li han fet un toc d’atenció perquè se l’ha vist a un nivell inferior respecte a les altres actuacions, però, així i tot, l’han acabat salvant pels pèls.
La Tura s’ha convertit en la dama de vermell en una actuació brutal. S’ha equivocat de lletra, però no li han tingut en compte perquè ha sabut dissimular-ho: “Hem vist la teva personalitat pròpia, ho fas tot fàcil i això és molt difícil“. Amb tot, una gala una mica pitjor que les anteriors que suposa un toc d’atenció al programa perquè hauran de millorar si volen superar la competència de l’altra cadena.