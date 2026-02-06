Eufòria emetrà, aquesta nit, la tercera gala d’aquesta edició. Després d’assolir un bon 15,7% de share la setmana passada, el concurs musical de TV3 confia repetir bona dada i, per això, ha preparat una llista de temes molt completa que està donant feina als concursants. Hem pogut veure assajos molt intensos, nervis i alguna lliçó de coreà que ha deixat els fans ben sorpresos. El pas del Gerard per aquesta quarta fornada està sent d’allò més intensa, tenint en compte que va ser l’últim a convertir-se en participant de ple dret i que en l’última gala va jugar-se l’expulsió. En aquesta ocasió, té el repte de deixar enrere l’experiència a la zona de perill amb Soda Pop de Demon Hunters. La pel·lícula està triomfant moltíssim, així que seran molts els teleespectadors que reconeixeran de seguida l’èxit de la banda sonora de K-Pop coreà que tant està sonant a la ràdio últimament.
L’Aida també va estar a punt d’acomiadar-se del programa per culpa d’una actuació fluixeta, així que arriba al programa d’aquesta nit amb ganes de donar-ho tot i demostrar que es mereix continuar. En el seu cas, han escollit per a ella September d’Earth, Wind & Fire. I el Blasco? Ell està en la mateixa situació, ja que no va convèncer el jurat i ara vol capgirar la imatge que tenen d’ell. Ho intentarà amb un gran èxit com I don’t wanna wait de David Guetta i One Republic, una actuació moguda que promet molt.
A l’altra cara de la moneda, trobem la Monique que va ser la preferida de la setmana passada. La seva és la millor veu amb diferència, una artista molt completa que podria repetir al tron més desitjat gràcies a Carinyo de Svetlana, la cançó que li han triat perquè surti una mica de la seva zona de confort. L’Oliver, que també va ser el favorit del jurat en els primers minuts de la gala, emocionarà la gent de casa amb Olívia de The Tyets, una de les cançons més reproduïdes de l’any passat que compta amb moltíssims fans.
Quines cançons sentirem a la tercera gala d’Eufòria?
Pel que fa als altres concursants, els podrem sentir amb cançons molt populars de grups catalans i també estrangers. Hi haurà lloc per a un tema tan popular com Let it be de The Beatles, interpretat per l’Aina Machuca que té el repte de fer-se seu aquest clàssic. L’Ian haurà de fer una cosa similar, en el seu cas amb l’In your eyes de la cantant supervendes Kylie Minogue. I si parlem de temes en català, la Daniela ens enamorarà amb Només viure de Ginestà i el Lluís Oliveras cantarà Mai trobaràs de Sopa de Cabra.
Per a la Noa, han seleccionat el tema La bachateta de Tacho i la seva actuació pot ser d’allò més sorprenent. De la mateixa manera, també farà gràcia veure l’Arian convertit en la representant de Grècia a l’Eurovisió de l’any passat perquè haurà de cantar My number one d’Helena Paparizou. A més a més, els teleespectadors podran cantar Venus de Bananarama quan pugi a l’escenari la Tura. I, finalment, la Clara ho donarà tot amb Amargalida de Joan Isaac.
Una gala molt completa en què s’interpretaran tots els gèneres, en idiomes diferents i amb propostes que prometen espectacle.