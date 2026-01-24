Eufòria ha tornat a TV3 amb una quarta edició després de dos anys d’espera, un temps prudencial que des de la cadena creien que seria suficient per poder afegir-hi novetats prou potents per recuperar els fans del format que s’hi havien enganxat a les dues primeres edicions. Cares noves al jurat i entre els coaches, un plató renovat i el millor càsting de la història del programa. Aquest era el preàmbul, el que ha funcionat… però segurament no tant com s’esperaven. El concurs musical que presenten la Marta Torné i el Miki Núñez ha obtingut, en la primera gala, un 14,1% de share que els fa líders però que alhora suposa la pitjor de les seves estrenes.
La segona edició va ser la més seguida amb un 22,4% boníssim en la gala de presentació, però és que tampoc no han arribat als números que van obtenir la primera i la tercera (amb un 16,6% i un 16,7% respectivament). Sí que és cert que s’han situat a quatre punts del segon classificat, El desafío d’Antena 3, i a vuit del tercer -la pel·lícula de TVE-. I tot, gràcies a la millor primer gala que han fet mai i amb els millors concursants que han trobat des que comencessin els càstings. El nivell ha pujat moltíssim, les posades en escena han estat molt bé i ja la cançó grupal ha demostrat que no tenen res a envejar a formats més grans com l’Operación Triunfo de Prime Video.
✨ PER FI S'HA ACABAT L'ESPERA! Comencem la quarta edició amb una entrada triomfal. 15 veus preparades per brillar… i una butaca buida que crema! 🔥💺 Estàs a punt per viure una nit increïble! #Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) January 23, 2026
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/fdxsUg6Vrg
Concert al Sant Jordi i una votació una mica estranya
Aquesta nova generació d’eufòrics ha començat l’edició amb una bona notícia, la confirmació que tindran un concert al concert Sant Jordi el pròxim 31 de maig. No ha estat fins a la meitat del programa que s’ha sabut qui seria el 16è concursant confirmat, ja que en els càstings finals havien deixat en dubte el Gerard i la Carla que s’ho jugaven tot aquí.
Els teleespectadors confiaven que podrien sentir-los actuar en directe abans de votar, però no ha estat així. S’ha donat per fet que s’havien vist els càstings i molta gent s’ha queixat que no havien tingut prou amb el resum que havien emès per saber qui s’ho mereixia realment: “Els hem de votar depenent la cara que fan?”. A X (l’antic Twitter) s’ha vist des del principi que seria ell l’escollit, per això, ja que sorprenentment ha guanyat molts adeptes. I així ha estat, cosa que ha permès cantar al final del programa amb una actuació que ha estat molt bé i que ha agradat al jurat.
Aquestes han estat les millors actuacions de la primera gala d’Eufòria
Quan comença un concurs musical com aquest, és habitual que els teleespectadors tinguin la sospita de quins poden arribar a ser els preferits i probables finalistes de l’edició. Des de casa, molts han tingut aquesta sensació amb la força de la Monique, el timbre de veu del Lluís Oliveras, la tendresa de la Daniela i els balls de l’Aina.
El jurat, que ha fet valoracions que no s’han acabat d’entendre (fins al punt que els coaches així els ho han recriminat), ha tingut bones paraules cap a tots quatre. Per a la Monique tot han estat elogis, de la mateixa manera que a l’Aina li han dit que és increïble “la maduresa escenogràfica impecable i la base tècnica supersòlida” que té.
🎩 Benvinguts a un món boig i hipnòtic! 🌀 Monique ens encomana el "flow" de Jamiroquai amb la seva versió de "Virtual Insanity". Qui més està flipant amb el seu estil? ✨🕺 #Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) January 23, 2026
▶️ https://t.co/R7X9nFrH7U pic.twitter.com/dbqfIzZ8fK
🔥On eres tot aquest temps? 💥 L'Aina ho dona absolutament TOT amb "Where have you been", de Rihanna. Quina manera de tancar l'escenari, oi? 🎤⚡️ #Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) January 23, 2026
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/foNpqQzpAK
El Lluís els ha agradat, encara que li han demanat que no estigui tan “tens” a sobre de l’escenari. La qui millor parada ha sortit ha estat la Daniela, que ha arribat a fer plorar la Queralt amb la seva versió d’Over the rainbow: “Has nascut per ser cantant i m’has emocionat moltíssim, és un sí rotund“.
🎹 Una promesa enmig de la foscor. 🕯️ El Lluís ens emociona amb la sensibilitat de "Com dues gotes d'aigua", de Manu Guix. Heu sentit la màgia d'aquest refugi musical? ✨🙏 #Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) January 23, 2026
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/CAZNp2YP2i
🌈 On els somnis es fan realitat! ✨ La Daniela ens convida a viatjar més enllà de l'arc de Sant Martí amb "Over the rainbow". Us heu emocionat amb aquesta màgia? 🎬💫 #Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) January 23, 2026
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/FbNQyBjB1a
La veritat és que el nivell ha estat molt alt i pràcticament tots han demostrat tenir bona veu i domini de l’escenari malgrat ser jovenets. Molts han aplaudit l’Ian, el concursant andorrà, que ha fet una actuació impecable en francès quan ha interpretat un Alors en dance perfecte fins al punt que des del jurat li han dit que ha estat “brutal”. L’Oliver ha estat el més romàntic de la nit i ha agradat a casa, de la mateixa manera que molts creuen que l’Aida -la més gran d’aquesta edició amb 32 anys- pot arribar lluny encara que hagi estat una mica pujada de to durant l’actuació.
També l’Arian, que se sap que és el germà de la Valeria de l’última edició, ho ha fet prou bé amb una vena sensual i una coreografia atrevida. El Blasco ha fet una actuació titllada de “correcte” pels professionals, sense cap error i molt còmode a la seva zona de confort. I el Gerard, que ha celebrat convertir-se en concursant de ple dret amb una actuació en la qual ha interpretat molt bé.
Tots els concursants que han estat a la zona de perill
La resta de concursants han hagut d’enfrontar-se a la temuda zona de perill. A la Irene no l’ha afavorit ser la primera a cantar, ja que ha escollit La perla de Rosalía i aquesta era una elecció arriscada que l’ha forçat a estar massa rígida: “Has desafinat i hi ha hagut problemes en el to“, han dit per justificar la seva nominació. El Pau Ríos, per la seva banda, ha escollit un registre mot agut i això l’ha fet estar “molt desajustat“. I la Clara, desvergonyida a l’escenari, ha volgut abordar massa i això l’ha deslluït.
L’Emma no ha tingut sort, ja que ha optat per un clàssic amb la guitarra que tenia un arranjament vocal poc creatiu: “Ha estat una actuació una mica fluixa“, li ha recriminat l’Alfred. No s’ha entès mara que nominessin la Tura, per exemple, que havia fet una actuació ben afinada i sensible: “No t’hem vist a dins de la cançó“, li han dit. I l’última ha estat la Noa, de Castelló, havia agradat al jurat, però ha acabat jugant-se la continuïtat del programa per culpa de les segones veus: “Has entrat totalment desafinada i has fet equivocar els teus companys“, han lamentat des del VAR musical.
Els coaches han salvat la Tura, que ha anat més enllà del que li havia demanat la professora d’interpretació, i la Clara pel carisma que ha demostrat a sobre de l’escenari. I, a partir d’aquí, el públic ha hagut de votar entre els quatre nominats que es jugaven quedar-se a les portes d’aquesta experiència. A les xarxes socials s’ha generat debat, és clar, especialment quan s’ha sabut que amb el 21% i el 22% s’han triat el Pau Ríos i l’Emma com els primers expulsats.
Amb opinions a favor i en contra d’aquesta elecció, el que queda clar és que TV3 ha encertat amb el càsting i que poden sortir bons artistes d’aquesta fornada. Ara caldrà veure si la gent s’anima a sintonitzar el programa els divendres a la nit o aquesta acaba sent l’edició més discreta.