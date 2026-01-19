La quarta edició d’Eufòria ja és aquí. El concurs musical de TV3 ha presentat els 17 nous concursants de la temporada, deixant dues veus en dubte, el passat divendres dia 16 gener. L’emissió del càsting final ha permès conèixer les veus que formaran part d’Eufòria els pròxims mesos, amb una rebuda més aviat freda pel que fa a les audiències, perdent el prime time de divendres i aconseguint un 8,8% de quota de pantalla. Caldrà esperar per veure quines xifres registren aquest divendres dia 23 de gener amb la primera gala de la temporada, però ara per ara ja podem saber qui són els concursants que ja han aconseguit una plaça i qui serà el número 16 entre les dues veus en dubte que han deixat els coach.
Qui és qui dels concursants d’Eufòria’
Enguany Eufòria ha triat perfils d’allò més diversos i que han superat totes les fases del càsting per poder participar aquest 2026 a Eufòria. Els coach de la temporada han seleccionat 17 perfils, però només n’hi ha 15 que tenen una plaça assegurada i dos aspirants s’ho jugaran tot a la primera gala, on l’audiència decidirà qui dels dos formarà part d’Eufòria. Qui és qui dels concursants?
Hi haurà perfils d’allò més joves aquesta temporada. La benjamina de l’edició és la Daniela, té 16 anys i és de Barcelona. Estudia música des que tenia 9 anys i ja té un somni damunt la taula: dedicar-se al teatre musical.
Amb 17 anys hi ha l’Oliver, de Badalona. És molt fan de Luis Miguel, Queen, els musicals i els superherois i estudia un grau mitjà d’audiovisual de vídeo DJ.
També hi ha perfils que tenen formació en diverses disciplines interpretatives o musicals. Des de Premià de Mar arriba el Pau Ríos, té 21 anys i és actor de musicals. Estudia Arts Escèniques a Aules i es declara molt fan de la cantant Billie Eilish.
L’Aina Machuca té 22 anys, és de l’Ametlla del Vallès i és un perfil 360: canta, balla, actua i es presenta amb un estil alternatiu i urbà. Pel que fa a la seva formació, ha estudiat Arts Escèniques a Aules i ha estat model. Des de Castelldefels arriba l’Emma, que ja ha gravat el seu primer EP quan estava a segon de Batxillerat. Entre els seus referents es troba Rosalía i actualment estudia Producció Musical a l’ENT.
Monique té 28 anys, és de Barcelona i és educadora social. La seva gran presència escènica l’ha convertit en una artista molt magnètica que s’inspira en artistes com Rihanna o Nathy Peluso. A més a més, està molt vinculada amb les lluites socials -va aturar el desnonament de la seva mare- i ha estat becada pel Taller de Músics.
Hi ha perfils de tota mena, com és el cas de Lluís Oliveras. Té 27 anys, és de Teià i malgrat que la seva professió és ser carnisser, s’ha format musicalment des de ben petit. Toca molts instruments com el saxo, la guitarra o el piano i va estudiar al Conservatori del Liceu a més a més de tenir un títol en Music Business.
La Noa, de 21 anys, també ha estudiat al Conservatori, en el seu cas el de Castelló, perquè la seva ciutat natal és Vila-real. Des d’Argelaguer arriba la Tura, té 25 anys i es defineix com a “antidiva”. A més a més, s’identifica amb els generes com el soul o l’indie.
També hi ha concursants que ja es dediquen a la música i els espectacles. Blasco és de València, té 25 anys i és cantant d’orquestra. D’altra banda, combina la feina musical amb la seva feina de preparador físic i mosso de magatzem. Des de Cambrils, la Irene amb 23 anys ha cantant en càmpings i hotels i ha estudiat piano i cant modern a l’ESMUC. L’Ian és d’Andorra i té 18 anys. Es declara molt fan d’Eurovisió i canta en català, anglès i francès, a més a més d’estudiar Producció Musical a Girona.
Des de Badalona arriba la Clara. Amb 23 anys té formació clàssica en guitarra espanyola i té passió per les danses urbanes, contemporànies i comercials. Una de les sorpreses del càsting va ser el fitxatge de l’Arian. Té 22 anys, és de Pallejà i tot i que ha estudiat Història és molt fan del jazz i el R&B. A més a més, és germà de la Valeria, concursant de la tercera edició d’Eufòria. L’Aida, de Cervera és la concursant més gran de l’edició i de la història del concurs. És Biòloga i actualment es troba acabant la seva formació a Nancy Tuñón.
Dues veus en dubte: l’audiència decidirà qui entra a ‘Eufòria’
La primera gala de l’edició també serà molt important per a dos joves. La Carla i el Gerard han quedat en dubte després del càsting final i només un d’ells podrà aconseguir la plaça número 16. La Clara té 17 anys, és de Santa Coloma de Gramenet i es declara molt fan d’Adele, Aitana i Rosalía. Per la seva banda, el Gerard té 19 anys, és de Mollet del Vallès i estudia Interpretació Musical a l’Institut del Teatre.
Els teleespectadors d’Eufòria decidiran en aquesta primera gala de divendres, amb els seus vots, qui dels dos podrà entrar dins el concurs. Ara per ara, ja es poden anar coneixent una mica qui són els concursants de la nova edició.