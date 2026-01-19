‘Eufòria’ presenta los 17 nuevos concursantes, dos aún en duda

La cuarta edición de Eufòria ya está aquí. El concurso musical de TV3 ha presentado a los 17 nuevos concursantes de la temporada, dejando dos voces en duda, el pasado viernes 16 de enero. La emisión del casting final ha permitido conocer las voces que formarán parte de Eufòria los próximos meses, con una acogida más bien fría en cuanto a las audiencias, perdiendo el prime time de viernes y consiguiendo un 8,8% de cuota de pantalla. Habrá que esperar para ver qué cifras registran este viernes 23 de enero con la primera gala de la temporada, pero por ahora ya podemos saber quiénes son los concursantes que han conseguido una plaza y quién será el número 16 entre las dos voces en duda que han dejado los coach.

¿Quién es quién de los concursantes de ‘Eufòria’?

Este año Eufòria ha elegido perfiles de lo más diversos y que han superado todas las fases del casting para poder participar este 2026 en Eufòria. Los coach de la temporada han seleccionado 17 perfiles, pero solo hay 15 que tienen una plaza asegurada y dos aspirantes se lo jugarán todo en la primera gala, donde la audiencia decidirá quién de los dos formará parte de Eufòria. ¿Quién es quién de los concursantes?

Habrá perfiles muy jóvenes esta temporada. La benjamina de la edición es Daniela, tiene 16 años y es de Barcelona. Estudia música desde que tenía 9 años y ya tiene un sueño sobre la mesa: dedicarse al teatro musical.

Con 17 años está Oliver, de Badalona. Es muy fan de Luis Miguel, Queen, los musicales y los superhéroes y estudia un grado medio de audiovisual de vídeo DJ.

También hay perfiles que tienen formación en diversas disciplinas interpretativas o musicales. Desde Premià de Mar llega Pau Ríos, tiene 21 años y es actor de musicales. Estudia Artes Escénicas en Aules y se declara muy fan de la cantante Billie Eilish.

Aina Machuca tiene 22 años, es de l’Ametlla del Vallès y es un perfil 360: canta, baila, actúa y se presenta con un estilo alternativo y urbano. En cuanto a su formación, ha estudiado Artes Escénicas en Aules y ha sido modelo. Desde Castelldefels llega Emma, que ya ha grabado su primer EP cuando estaba en segundo de Bachillerato. Entre sus referentes se encuentra Rosalía y actualmente estudia Producción Musical en l’ENT.

Monique tiene 28 años, es de Barcelona y es educadora social. Su gran presencia escénica la ha convertido en una artista muy magnética que se inspira en artistas como Rihanna o Nathy Peluso. Además, está muy vinculada con las luchas sociales -detuvo el desahucio de su madre- y ha sido becada por el Taller de Músics.

Hay perfiles de todo tipo, como es el caso de Lluís Oliveras. Tiene 27 años, es de Teià y aunque su profesión es carnicero, se ha formado musicalmente desde muy pequeño. Toca muchos instrumentos como el saxo, la guitarra o el piano y estudió en el Conservatori del Liceu además de tener un título en Music Business.

Noa, de 21 años, también ha estudiado en el Conservatorio, en su caso el de Castellón, porque su ciudad natal es Vila-real. Desde Argelaguer llega Tura, tiene 25 años y se define como «antidiva». Además, se identifica con géneros como el soul o el indie.

También hay concursantes que ya se dedican a la música y los espectáculos. Blasco es de Valencia, tiene 25 años y es cantante de orquesta. Por otro lado, combina el trabajo musical con su trabajo de preparador físico y mozo de almacén. Desde Cambrils, Irene con 23 años ha cantado en campings y hoteles y ha estudiado piano y canto moderno en la ESMUC. Ian es de Andorra y tiene 18 años. Se declara muy fan de Eurovisión y canta en catalán, inglés y francés, además de estudiar Producción Musical en Girona.