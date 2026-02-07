TV3 ha emès una tercera gala d’Eufòria molt potent que ha forçat tots els concursants a sortir de la seva zona de confort. La competició comença a posar-se interessant i, per primera vegada, s’han vist un munt d’actuacions que han aconseguit rebre un “sí” unànime del jurat. Els professors estan farts d’insistir que els aspirants al premi han de ser artistes 360° i ha fet gràcia, certament, veure’ls provar sort en estils totalment diferents dels seus. No obstant això, és cert que la quota d’audiència ha baixat una mica –del 15,7% de la setmana passada al 13,5% d’aquesta-. Ara bé, han tornat a ser líders per davant d’El Desafío d’Antena 3 que queda tres punts per sota.
Els teleespectadors han vist girs bastant interessants en aquest programa, tenint en compte que la preferida de divendres passat ara ha passat a la zona de perill per exemple. El que no canvia és el nom d’un dels nominats, ja que el Gerard ha tornat a salvar-se l’expulsió per tercera setmana seguida… tres de tres, el que el converteix en l’etern nominat i també l’etern salvat.
Aina Machuca i Clara, les dues preferides de la tercera gala d’Eufòria
El jurat ha aplaudit moltes de les actuacions, però alhora han tingut clar quines han estat les dues millors de la nit. Alfred García, Queralt i Mama Dousha han premut el botó de preferit dues vegades per premiar l’Aina Machuca i la Clara. En el cas de la primera, la veritat és que ha fet una interpretació maquíssima del Let it be de The Beatles. Fins ara només havíem conegut la seva versió més marchosa, però ha quedat claríssim que és aquesta Aina dolça la que més ens agrada. “Has aconseguit fer-la teva i ha estat preciós”, li han reconegut.
Només l’ha perjudicat actuar abans que la seva companya, la Clara, que ha acabat ocupant la cadira gràcies a l’himne que han escollit per a ella: A Margalida de Joan Isaac. El jurat li havia demanat una balada i vaja si l’ha interpretat, amb una emoció que els ha fet plorar a tots. De fet, l’Alfred ha acabat donant-li les gràcies pel que havia fet: “Quina subtilesa”.
🕊️ Sempre hi haurà una resposta. 🎹 Aina Machuca ens porta la pau i la llum d'un clàssic immortal: “Let it be”, dels Beatles. Us ha arribat al cor aquesta, oi? ✨🤍 #Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) February 6, 2026
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/A3zf7ikJh6
Bandera negra al cor. 🕊️ La Clara ens emociona amb la lluita i la sensibilitat d’“A Margalida”, de Joan Isaac. Heu notat com se us posava la pell de gallina? ✨🙏 #Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) February 6, 2026
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/YTfAdpGs33
Quins concursants han estat a la zona de perill?
A l’altra cara de la moneda, trobem les que han estat les quatre actuacions que menys han agradat. El Gerard ha tornat a la zona de perill, a la que s’hi han sumat l’Ian, el Blasco i sorprenentment la Monique a qui han castigat des del VAR musical per culpa de les segones veus desafinades que havia fet. I és que ella, que havia estat preferida la setmana passada, no havia fet una mala actuació com a solista.
El Gerard ja està més que acostumat a rebre les crítiques del jurat, i això que aquesta setmana no se les mereixia perquè tenia un repte majúscul que havia superat prou bé. No a tots els demanen que cantin en coreà, una complicació que no han valorat: “La teva actitud ha sigut genial i ha estat un gran repte amb coreografia, canvis de to… però hi ha hagut misteris d’afinitat perquè has entrat totalment fora de to. No he tingut la sensació que estiguessis gaudint”, li han recriminat.
En el cas de l’Ian, havia de posar-se a la pell de Kylie Minogue en una actuació d’autèntica diva. És cert que ha tingut problemes d’afinació, però, així com una mica de contenció en una actuació “plana” que han castigat durament. I el Blasco? Ell no ha volgut arriscar gaire a sobre de l’escenari i no ha estat suficient que fes uns greus “preciosos”: “Creiem que tens molt talent, però no és suficient“.
🥤 Una explosió que et colpeja! 💥 El Gerard s’apodera del plató amb el ritme més gamberro de “Soda Pop”. Heu sobreviscut a aquesta descàrrega d'energia? 👾⚡️ #Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) February 6, 2026
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/g3WOR1LGIA
💎 L’amor és als teus ulls. 🕺 L'Ian ens hipnotitza amb el pop de Kylie Minogue a “In your eyes”. Heu perdut l'alè amb el seu magnetisme? ✨👀 #Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) February 6, 2026
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/EkD5oFUZez
⚡️ No volem esperar que sigui cap de setmana! 🕺 El Blasco ens fa saltar amb el ritme imparable de David Guetta i OneRepublic a “I don’t wanna wait”. Esteu preparats per sentir-vos vius? 🔥🎧 #Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) February 6, 2026
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/3QjOJZVXbA
🏙️ Barcelona és poderosa! ❤️🔥 La Monique ens declara el seu amor per la ciutat amb el ritme de "Carinyo", de Svetlana. Heu sentit l’orgull de barri a l'escenari? 🏰✨ #Eufòria3Cat— 3Cat (@som3cat) February 6, 2026
▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/5a15osVdg2
Els coaches han salvat l’Ian, ja que han trobat que els errors que havia comès no justificaven estar a la zona de perill, i la Monique perquè realment era molt injust que es trobés en aquesta situació quan és clarament de les millors de tot el concurs. Per tant, els qui s’han jugat l’expulsió han estat el Blasco i el Gerard. Males notícies per al primer, és clar, que ha acabat sent eliminat perquè no es pot competir contra un concursant que no l’audiència clarament vol que continuï a dins del programa.
Així han estat les altres actuacions de la nit
Pel que fa a les altres actuacions de la nit, podem destacar el bon paper que ha ofert la Tura en una posada en escena molt divertida i un look vintage molt dient per interpretar Venus. L’Aida també tenia un tema dels 70, September, un moment disco que li ha permès alliberar-se i arriscar molt amb els aguts. Li ha sortit bé la jugada i des del jurat han aplaudit haver-la vist “molt estable” mentre “caminava sobre lava”.
La Noa ha gaudit molt a sobre de l’escenari gràcies a la tria que han fet per a ella, que ha tingut un tema teatral de la seva terreta valenciana que feia moltíssim per a ella: “Tens una personalitat i una seguretat que és molt sexy perquè ens la creiem”, li ha dit l’Alfred. L’Arian s’ha menjat l’escenari amb el tema de la representant grega a l’Eurovisió de l’any passat, mentre que el Lluís Oliveras ha donat una segona vida a un tema molt icònic de Sopa de Cabra. La Daniela no coneixia la seva cançó, però ha acabat plorant quan ha abraçat la nena que té a dins. I, finalment, l’Oliver que segurament s’hauria merescut ser nominat perquè no ha fet la millor de les versions d’Olívia de The Tyets: “És una cançó molt maca i ha faltat la sensibilitat”, li han dit abans de perdonar-lo.
L’alarma d’aquesta gala ha estat tota una sorpresa per als concursants. La direcció del programa ha decidit que, al llarg de tota aquesta setmana, els teleespectadors podran votar si prefereixen que divendres vinent s’emeti una gala convencional o una al revés amb els papers capgirats com ja va passar en les anteriors edicions. Haurem d’esperar per veure com de tradicionals són els fans d’enguany. Sigui com sigui, ja deuen tenir ganes de veure com s’ho munten els aspirants per continuar reinventant-se.