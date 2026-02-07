TV3 ha emitido una tercera gala de Eufòria muy potente que ha forzado a todos los concursantes a salir de su zona de confort. La competición empieza a ponerse interesante y, por primera vez, se han visto un montón de actuaciones que han conseguido recibir un «sí» unánime del jurado. Los profesores están cansados de insistir en que los aspirantes al premio deben ser artistas 360° y ha sido divertido, ciertamente, verlos intentar suerte en estilos totalmente diferentes a los suyos. No obstante, es cierto que la cuota de audiencia ha bajado un poco –del 15,7% de la semana pasada al 13,5% de esta-. Ahora bien, han vuelto a ser líderes por delante de El Desafío de Antena 3 que queda tres puntos por debajo.

Los telespectadores han visto giros bastante interesantes en este programa, teniendo en cuenta que la favorita del viernes pasado ahora ha pasado a la zona de peligro, por ejemplo. Lo que no cambia es el nombre de uno de los nominados, ya que Gerard ha vuelto a salvarse de la expulsión por tercera semana consecutiva… tres de tres, lo que lo convierte en el eterno nominado y también el eterno salvado.

Aina Machuca y Clara, las dos favoritas de la tercera gala de Eufòria

El jurado ha aplaudido muchas de las actuaciones, pero al mismo tiempo han tenido claro cuáles han sido las dos mejores de la noche. Alfred García, Queralt y Mama Dousha han pulsado el botón de favorito dos veces para premiar a Aina Machuca y a Clara. En el caso de la primera, la verdad es que ha hecho una interpretación bellísima de Let it be de The Beatles. Hasta ahora solo habíamos conocido su versión más marchosa, pero ha quedado clarísimo que es esta Aina dulce la que más nos gusta. «Has logrado hacerla tuya y ha sido precioso», le han reconocido.

Solo la ha perjudicado actuar antes que su compañera, Clara, que ha acabado ocupando la silla gracias al himno que han escogido para ella: A Margalida de Joan Isaac. El jurado le había pedido una balada y vaya si la ha interpretado, con una emoción que los ha hecho llorar a todos. De hecho, Alfred ha acabado dándole las gracias por lo que había hecho: «Qué sutileza».

Aina Machuca ha sido la primera favorita de la noche | TV3

Clara ha sido la mejor de la noche para el jurado | TV3

¿Qué concursantes han estado en la zona de peligro?

En la otra cara de la moneda, encontramos las que han sido las cuatro actuaciones que menos han gustado. Gerard ha vuelto a la zona de peligro, a la que se han sumado Ian, Blasco y sorprendentemente Monique a quien han castigado desde el VAR musical por culpa de las segundas voces desafinadas que había hecho. Y es que ella, que había sido favorita la semana pasada, no había hecho una mala actuación como solista.

Gerard ya está más que acostumbrado a recibir las críticas del jurado, y eso que esta semana no se las merecía porque tenía un reto mayúsculo que había superado bastante bien. No a todos les piden que canten en coreano, una complicación que no han valorado: «Tu actitud ha sido genial y ha sido un gran reto con coreografía, cambios de tono… pero ha habido misterios de afinidad porque has entrado totalmente fuera de tono. No he tenido la sensación de que estuvieras disfrutando», le han recriminado.

En el caso de Ian, tenía que meterse en la piel de Kylie Minogue en una actuación de auténtica diva. Es cierto que ha tenido problemas de afinación, pero, así como un poco de contención en una actuación «plana» que han castigado duramente. ¿Y Blasco? Él no ha querido arriesgar mucho sobre el escenario y no ha sido suficiente que hiciera unos graves «preciosos»: «Creemos que tienes mucho talento, pero no es suficiente«.

Ellos son los concursantes que han estado en la zona de peligro | TV3

Los coaches han salvado a Ian, ya que han encontrado que los errores que había cometido no justificaban estar en la zona de peligro, y a Monique porque realmente era muy injusto que se encontrara en esta situación cuando es claramente de las mejores de todo el concurso. Por lo tanto, los que se han jugado la expulsión han sido Blasco y Gerard. Malas noticias para el primero, está claro, que ha acabado siendo eliminado porque no se puede competir contra un concursante que la audiencia claramente quiere que continúe dentro del programa.

Gerard ha vuelto a enfrentarse a una posible expulsión que no llega | TV3

Así han sido las otras actuaciones de la noche

En cuanto a las otras actuaciones de la noche, podemos destacar el buen papel que ha ofrecido Tura en una puesta en escena muy divertida y un look vintage muy adecuado para interpretar Venus. Aida también tenía un tema de los 70, September, un momento disco que le ha permitido liberarse y arriesgar mucho con los agudos. Le ha salido bien la jugada y desde el jurado han aplaudido haberla visto «muy estable» mientras «caminaba sobre lava».

Noa ha disfrutado mucho sobre el escenario gracias a la elección que han hecho para ella, que ha tenido un tema teatral de su tierra valenciana que hacía muchísimo para ella: «Tienes una personalidad y una seguridad que es muy sexy porque nos la creemos», le ha dicho Alfred. Arian se ha comido el escenario con el tema de la representante griega en Eurovisión del año pasado, mientras que Lluís Oliveras ha dado una segunda vida a un tema muy icónico de Sopa de Cabra. Daniela no conocía su canción, pero ha acabado llorando cuando ha abrazado a la niña que lleva dentro. Y, finalmente, Oliver que seguramente se habría merecido ser nominado porque no ha hecho la mejor de las versiones de Olívia de The Tyets: «Es una canción muy bonita y ha faltado la sensibilidad», le dijeron antes de perdonarlo.

La actuación de Noa ha sido de las más divertidas de la noche | TV3

La alarma de esta gala ha sido toda una sorpresa para los concursantes. La dirección del programa ha decidido que, a lo largo de toda esta semana, los telespectadores podrán votar si prefieren que el próximo viernes se emita una gala convencional o una al revés con los papeles invertidos como ya pasó en las anteriores ediciones. Tendremos que esperar para ver lo tradicionales que son los fans de este año. Sea como sea, ya deben tener ganas de ver cómo se las ingenian los aspirantes para seguir reinventándose.