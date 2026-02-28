La sexta gala de Eufòria ha llegado calentita. Las decisiones del jurado han enfadado mucho a la audiencia, en esta ocasión, con una expulsión claramente injusta y un favorito que seguramente no se lo merecía. TV3 quería mejorar la audiencia respecto al viernes pasado, en el cual perdieron el liderazgo por segunda semana consecutiva. El Desafío les ganó por seis décimas de diferencia pero, ahora, la cadena pública ha remontado por sorpresa y han obtenido un buen 15,6% de share que supone un aumento de 2,4 puntos de golpe. El programa de Antena 3 se ha quedado con un 11,7%, así que se ha dado la vuelta a la tortilla. Y la cosa podría mejorar aún más la semana que viene porque han confirmado que será la gala de repesca, donde los telespectadores podrán decidir cuál de los expulsados quieren que vuelva a participar en esta edición y eso siempre genera mucha expectación.

Las nominaciones del jurado enfadan a los televidentes

Si hablamos de la gala en sí, podemos destacar que una vez más ha habido muchas quejas por el cambio de jurado. En esta ocasión, las críticas contra ellos han estado cargadas de furia por la nominación de Noa y de Oliver. Él, que había sido favorito la semana pasada, ha cambiado de registro y los profesionales han considerado que había bajado el nivel. ¿Se merecía ir a la zona de peligro? Seguramente no, así que los coaches han dado su opinión y lo han salvado porque no se imaginan el concurso sin él.

Noa se ha jugado la expulsión contra Lluís Oliveras, sorprendentemente, que había gustado mucho con su versión de Summer of’69. En su caso, lo ha castigado el VAR musical por las segundas voces que había hecho a sus compañeros. Que pudiera irse después de hacer un tema que le quedaba como un guante no se ha entendido en absoluto.

✨ Amor sincer i pop lluminós. L’Oliver ens emociona amb “Let me love ya”, de Siderland, una actuació delicada i plena de magnetisme. Us ha arribat al cor? 👀#Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/E7qiXUuJ6A — 3Cat (@som3cat) February 27, 2026

🎸🔥 Rock clàssic! El Lluís ho dona tot amb “Summer of ’69”, de Bryan Adams. Energia i nostàlgia al màxim. Qui l’ha cantada a crits? 😆#Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/Pc1gS8S2J0 — 3Cat (@som3cat) February 27, 2026

🖤✨ Misteri i drama pop. La Noa ens hipnotitza amb “Alejandro”, de Lady Gaga, en una actuació intensa i magnètica. Us ha atrapat el seu univers? 👀#Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/zRCvvX6Vpr — 3Cat (@som3cat) February 27, 2026

Pero es que Noa tampoco pintaba nada allí, ya que lo había hecho muy bien con el Alejandro de Lady Gaga. El jurado ha considerado que le iría bien un toque de atención porque creen que «ha tocado techo», pero ¿realmente se merecía irse por haberse «estancado», según ellos? La indignación ha sido máxima porque es, sin lugar a dudas, la concursante con más personalidad y mejor teatralidad sobre el escenario.

El Lluís s’ha jugat l’expulsió en la sisena gala d’Eufòria | TV3

La Noa ha estat expulsada i això ha fet enfadar l’audiència | TV3

El 65% de los votos han querido que fuera Noa quien se marchara, así que a los fans solo les queda la esperanza de que pueda ser ella la repescada de la semana que viene para recuperarla en esta edición.

Indignación en las redes sociales por la decisión de la expulsión

La decisión no ha gustado nada en las redes sociales, que han sacado humo porque encuentran totalmente injusto que se hayan jugado la expulsión dos concursantes que claramente no se lo merecían. Hay concursantes mucho peores dentro, una opinión unánime si leemos los tuits: «Me duele tanto que las decisiones totalmente desacertadas de un jurado y una organización sin criterio homogéneo nos hayan hecho escoger entre dos de los mejores concursantes… ¿Y queda Arian de favorito? Es surrealista«, lamentan. «No entiendo y es surrealista que se marche Noa y aún estén concursando Arian y Gerard. Perdonad, pero no se está premiando la excelencia«, dicen otros sin miedo de señalar.

Y también hay telespectadores enfadados que llegan a acusar al programa de hacer tongo: «No sé por qué hacen que la audiencia se involucre si ya tienen decididos y redactados los finalistas«. En el mismo sentido, otro de manera irónica: «Tiene más criterio la entrega de puntos de Eurovisión que las nominaciones de hoy».

em sap tan greu que les decisions totalment desencertades d’un jurat i organització sense un criteri homogeni ens hagin fet escollir entre dos dels millors concursants….

i queda arian de favorit? és surrealista. #Euforia3cat — Patata Xafada (@patataaaxafada) February 27, 2026

#Eufòria3Cat Estic contenta que s’hagi salvat el Lluís però no entenc (és surrealista) que marxi la Noa i encara estiguin concursant l’Arian i el Gerard. Perdoneu, però no s’està premiant l’excel·lència. — Marta Miró (@EloiguiMir) February 27, 2026

nose pas perquè fan que l’audiència s’involucri si tenen ja decidits i redactats els finalistes #Euforia3cat — Patata Xafada (@patataaaxafada) February 27, 2026

Té més criteri la entrega de punts d’Eurovisión que les nominacions d’avui #Eufòria3Cat pic.twitter.com/qPQV04kOBd — Xènia Olivé (@xeniaolive) February 28, 2026

El que han de fer la setmana que ve es deixar que l’Aida i la Noa tornin i començar a nominar i salvar amb criteri que aquesta edició sembla una broma #eufòria3cat — 🌙 (she/her) (@sapphicmckay) February 28, 2026

Las otras actuaciones de la noche, con solo un favorito

El jurado solo ha pulsado el botón de favorito una vez y ha sido para premiar a Arian. Desde casa no se termina de entender por qué les gusta tanto, cuando no es ni de lejos uno de los mejores de esta edición. ¿Le favorece ser el hermano de la exconcursante Valeria? Él ha sido el primero en sentarse en el trono del favorito y también el único, ya que nadie lo ha hecho salir de allí. La canción que había interpretado era Festuk, muy fuera de su zona de confort. Se le ha visto disfrutar muchísimo, pero vaya… las alabanzas del jurado han parecido muy exageradas en comparación a lo que han hecho los demás.

🔥😎 Flow i festa! L’Arian sacseja el plató amb “Festuk”, de Markos amb K, un tema urbà i irreverent ple d’humor i ritme. Ja la teniu al cap? 👀#Eufòria3Cat



▶️ https://t.co/vf5SL4lUpv pic.twitter.com/g3zL537frm — 3Cat (@som3cat) February 27, 2026

En cuanto a las otras actuaciones, podemos destacar el buen papel que ha ofrecido Tura con una voz preciosa y una versión muy diferente de la original de Alicia Keys, No one. Con mucha delicadeza y Clara Luna acompañándola al piano, todo ha encajado en una actuación «acaparadora» que se merecía ser elegida como la mejor de la noche. Aina Machuca ha ofrecido todo un espectáculo con una coreografía digna de profesional, pero el jurado ha considerado que esto había ido en detrimento de su voz: «Tenéis que ser estrategas y no has elegido un tono acertado, se te oía la voz estridente».

No ha sido la mejor noche para Daniela, que canta muy bien pero se le ha visto muy forzada. Monique ha salido de su zona de confort y ha hecho una buena interpretación de Mireu com va, mireu com ve; pero se ha echado de menos verla presumir de voz como otras veces. ¿Y Gerard? A él le ha tocado hacer ejercicio en el escenario, porque lo han puesto a pedalear en directo mientras hacía una versión muy dulce de Bicicletes de Blaumut. No ha conectado mucho con la canción y tampoco ha brillado, pero lo han salvado directamente. Y, finalmente, cabe destacar que Clara se haya atrevido con el portugués y haya hecho bailar a todo el plató con Samba do Brasil. ¿Lo mejor de la actuación? Cuando ha enseñado un paso de baile al jurado.

La Daniela, segurament, s’hauria merescut ser nominada | TV3

3Cat pide disculpas por un tuit sobre Eufòria parcialmente en español

Y también podemos comentar la avalancha de críticas que ha habido hacia 3Cat por la publicación de un tuit que aparecía parcialmente en español. El community ha mezclado los dos idiomas en el post que pretendía alabar la actuación de Lluís y, evidentemente, la red los ha dejado verdes. Rápidamente han borrado el tuit, pero la captura ya circulaba por la red y han terminado pidiendo perdón: «Durante la emisión de Eufòria hemos publicado por error un tuit parcialmente en español. Todos nuestros tuits son siempre en catalán y siguen un proceso de corrección lingüística. En este caso, se ha activado por error un mecanismo automático de traducción. Lamentamos el error y estamos revisando el circuito de publicación para evitar que se pueda repetir«.

L’han esborrat. Però òbviament el community manager es castellanoparlant i a saber si fa servir la IA per traduir els tuits. Els la pela tot, ja. pic.twitter.com/TQt99PLS0J — Pilar Carracelas (@pilarcarracelas) February 27, 2026

Durant l’emissió d'»Eufòria» hem publicat per error un tuit parcialment en castellà. Tots els nostres tuits són sempre en català i segueixen un procés de correcció lingüística. En aquest cas, s’ha activat per error un mecanisme automàtic de traducció. Lamentem l’error i estem… — 3Cat (@som3cat) February 28, 2026

La excusa no ha convencido, una mancha en una gala que claramente ha dejado a la audiencia bastante enfadada.