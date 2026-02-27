TV3 da buenas noticias a los fans de Crims, ya que acaban de anunciar que el programa de Carles Porta estrenará la sexta temporada el próximo 16 de marzo. Una fecha que hay que marcar en el calendario, sobre todo porque ahora sabemos que serán siete casos nuevos que tendrán el engaño como hilo conductor. El título de esta nueva entrega ya lo dice todo: 7 crímenes, 7 engaños.

El referente de la crónica negra de 3Cat ha escogido siete historias marcadas por una misma sombra, un engaño que puede adoptar muchas formas como la mentira, el silencio, la falsa apariencia o la confianza traicionada. En todos los casos, sin embargo, acabará teniendo «consecuencias irreversibles«. Nos dejan claro que, en cada uno de los capítulos, habrá alguien que ocultará una verdad o alguien más que vivirá engañado antes de sufrir un resultado fatal.

¿Cuál será el primer capítulo de la nueva temporada de Crims?

Las expectativas están altísimas, ante esta premisa. La presentación oficial de la nueva temporada tendrá lugar el próximo 16 de marzo por la noche, en el Cinema Aribau de Barcelona, donde 900 personas del público podrán ver en exclusiva los dos primeros capítulos. Nosotros ya podemos adelantar de qué tratará el primer episodio, que tendrá como protagonista «el asesino de la pandemia«.

Aquí, la ciudad parecerá segura ahora que está toda vacía. Eso sí, lo que muchos no esperan es que esté actuando un depredador que engaña y traiciona «a los de su misma condición». ¿Qué hacía? Básicamente, golpear a víctimas desamparadas que viven en la calle. La falsa calma del confinamiento se convirtió en una trampa mortal para estas personas que vivían fuera del sistema. Como decíamos, será el lunes 16 de marzo cuando podremos volver a ver a Carles Porta poniendo luz en la oscuridad.

Esta es la imagen promocional de la nueva temporada de Crims | TV3

El formato, con un éxito espectacular en las últimas temporadas, vuelve a la parrilla de TV3 y confían en que continúe dándoles alegrías. Desde su estreno, el programa ha reunido 3,5 millones de espectadores de audiencia acumulada y las cinco temporadas que se han emitido tienen una cuota media del 21,8%. Unas cifras de récord que son aún más increíbles si tenemos en cuenta que en Catalunya Ràdio, ha alcanzado más de 16 millones de reproducciones y que roza los 45 millones en plataformas externas como Spotify. ¿En la plataforma 3Cat? Una barbaridad, con 33,6 millones de reproducciones.