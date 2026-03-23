TV3 emite este lunes un nuevo episodio de Crims. El programa de Carles Porta propone otra historia con el engaño como elemento clave, en este caso dibujado de deuda. La protagonista es Janet, de 39 años, de quien dejan de tener noticias después de que dejara a la hija pequeña con la abuela y al mayor en la escuela. Se sabía que debía ir a Cornellà a hacer un trámite con Hacienda antes de quedar con su sobrino, una cita a la que no se presenta.

No ha recogido al hijo en la escuela y no ha avisado previamente a nadie para que lo hiciera en su lugar, lo que empieza a hacer sospechar que algo puede haber pasado. Si se acaba resolviendo el caso será gracias al cristal de unas gafas, curiosamente, y a la persistencia de sus familiares. ¿Dónde está Janet?

¿Qué se sabe sobre el caso de Crims de esta noche?

Desde el primer momento, los investigadores sospechan que no se trata de una desaparición voluntaria. La familia lo tiene claro y se moviliza para exigir que la busquen. Pero el cuerpo no aparece. La investigación avanza sin escenario del crimen ni pruebas evidentes hasta que la pericia policial permite localizar indicios inesperados que acaban destapando al autor del asesinato.

Una amiga de Janet, Martina, aporta una pista clave para la investigación. Es la única persona que sabía dónde tenía previsto ir y con quién había quedado cuando desaparece. En el capítulo, ella lo explica de primera mano. En este caso, los Mossos tendrán un golpe de suerte: el homicida de la protagonista comete un grave error que ayuda a cerrar la investigación. Pero, ¿por qué la mató? La respuesta que encuentran los investigadores costará de creer.

¿Cómo será el capítulo de Crims de esta noche? | Instagram

El estreno de esta nueva temporada de Crims obtuvo un dato buenísimo la semana pasada con el 25,7% de share. La emisión dejó en ridículo a la competencia, teniendo en cuenta que los dejó a más de 16 puntos de distancia -que es una barbaridad- a pesar de haber emitido un capítulo que tenía un pequeño problema. El espacio de Carles Porta había escogido un caso que muchos teleespectadores ya podían conocer, el del asesino de la pandemia, que también ha protagonizado una serie de Amazon Prime Video llamada El mal invisible. En esta ocasión, no cuentan con este hándicap así que el número de personas conectadas con el espacio líder de true crime podría alcanzar todo un récord para TV3.