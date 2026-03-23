TV3 emet, aquest dilluns, una nova entrega de Crims. El programa de Carles Porta proposa una altra història amb l’engany com a element clau, en aquest cas dibuixat de deute. La protagonista és la Janet, de 39 anys, de qui deixen de tenir notícies després que deixés la filla petita amb l’àvia i el gran a l’escola. Se sabia que havia d’anar a Cornellà a fer un tràmit amb Hisenda abans de quedar amb el seu nebot, una cita a la que no es presenta.
No ha recollit el fill a l’escola i no ha avisat prèviament ningú perquè ho fes al seu lloc, cosa que comença a fer sospitar que alguna cosa pot haver passat. Si s’acaba resolent el cas serà gràcies al vidre d’unes ulleres, curiosament, i a la persistència dels seus familiars. On és la Janet?
Què se sap sobre el cas de Crims d’aquesta nit?
Des del primer moment, els investigadors sospiten que no es tracta d’una desaparició voluntària. La família ho té clar i es mobilitza per exigir que la busquin. Però el cos no apareix. La investigació avança sense escenari del crim ni proves evidents fins que la perícia policial permet localitzar indicis inesperats que acaben destapant l’autor de l’assassina.
Una amiga de la Janet, la Martina, aporta una pista clau per a la investigació. És l’única persona que sabia on tenia previst anar i amb qui havia quedat quan desapareix. En el capítol, ella ho explica de primera mà. En aquest cas, els Mossos tindran un cop de sort: l’homicida de la protagonista comet un greu error que ajuda a tancar la investigació. Però, per què la va matar? La resposta que troben els investigadors costarà de creure.
L’estrena d’aquesta nova temporada de Crims va obtenir una dada boníssima la setmana passada amb el 25,7% de share. L’emissió va deixar en ridícul la competència, tenint en compte que van deixar-los a més de 16 punts de distància -que és una barbaritat- malgrat haver emès un capítol que tenia un petit problema. L’espai de Carles Porta havia escollit un cas que molts teleespectadors ja podien conèixer, el de l’assassí de la pandèmia, que també ha protagonitzat una sèrie d’Amazon Prime Video anomenada El mal invisible. En aquesta ocasió, no compten amb aquest hàndicap així que el nombre de persones connectades amb l’espai líder de true crime podria assolir tot un rècord per a TV3.