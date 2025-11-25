El final del capítol triple de ‘Crims’ fa líder TV3, però amb menys audiència

TV3 ha acomiadat, aquest dilluns, tres setmanes de l’exitós Crims de Carles Porta. En aquesta ocasió, els teleespectadors han pogut gaudir d’un capítol triple que els ha mantingut amb la intriga durant tres setmanes consecutives. Aquesta emissió era la més esperada, segurament, tenint en compte que contenia la resolució del cas. Després de suar -i molt- per trobar el sospitós, com van acabar trobant-lo? Què va passar al judici? Van poder demostrar que era culpable de la mort de les dues policies en pràctiques? Hi havia molt interès per conèixer aquestes respostes i això s’ha evidenciat en l’audiència que ha aconseguit.
Si en les dues anteriors entregues ja va ser líder del prime time, i amb quotes de pantalles excel·lents malgrat la competència ferotge, en aquesta ocasió ha tornat a demostrar que és una aposta segura. No els ha perjudicat que el cas s’hagi desenvolupat en tres capítols, encara que hagin baixat una miqueta, ja que aquest final ha assolit un 19,3% molt bo amb més de 346.000 teleespectadors de mitjana. Tenint en compte que no els ha desgastat massa estirar-ho, aquesta podria ser una tendència que es repetís en un futur en casos que realment donin per a tant. L’evolució de l’audiència en aquest cas? Del 20,4% de l’estrena, al 23,2% de la segona emissió i aquest 19,3% del tercer.
I quines quotes de pantalla han obtingut les cadenes que competien contra aquest gegant de TV3? El segon classificat de la nit ha estat El Hormiguero, que assoleix un bon 10,5% de share gràcies a la conversa amb l’Àlex Márquez. El bronze se’l queda, en aquesta ocasió, La Revuelta amb l’entrevista a Toni, Sulami i Chule que els dona un 9%. I, a les portes del podi, La isla de las tentaciones amb el 8,6% de l’audiència.
Què ha passat en aquesta tercera entrega del Crims sobre el doble crim de Bellvitge?
En el capítol d’aquesta setmana, hem pogut descobrir com van acabar enxampat el sospitós. Després de jugar a fet i amagar amb la policia durant més de 50 hores, la decisió de publicar la seva fotografia als mitjans de comunicació va posar en alerta una persona que va reconèixer-lo de seguida. Els agents examinen la llista de presos amb els qui ha compartit cel·la i descobreixen que, a la presó de Ponent, Pedro Jiménez es fa amic del Marcos a qui decideix trucar per demanar ajuda.
Ell no n’hi pot oferir, però li dona un contacte que viu a Girona i que el pot ajudar. Mustapha Kemal, que és confident de la policia i conscient de la gravetat dels fets, acabarà informant la policia que el Pedro és a casa seva. Quan la casa estava rodejada, es veu com ell intenta fugir però sense poder evitar acabar sent detingut.
Realment, posava la pell de gallina sentir-lo declarar davant de la jutgessa i negant qualsevol relació amb els assassinats. En aquest Crims, l’hem pogut veure al pis de la Silvia i l’Aurora reconstrueix els fets amb un relat totalment inversemblant. Quan encara no se l’havia jutjat per aquest crim, ha d’acudir a un tribunal que l’acabaria condemnant per un abús sexual.
El setembre del 2008, acabarien demostrant que era culpable i el van condemnar a 83 anys de presó. El judici va haver de repetir-se perquè calia fer-ho amb un jurat popular que, finalment, el març del 2010, el declara culpable. La condemna del jutge, aquesta vegada, és més severa: 94 anys i 11 mesos de presó.