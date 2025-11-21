Qui li diria a Alejandro Sanz que rebria un regal en flames? I no és que La Revuelta hagi decidit recrear un spin-off de Casa en flames. L’últim programa de la setmana ha rebut un convidat que ja forma part de la família de La Revuelta i a més a més, les confiances i la bona relació entre David Broncano i Alejandro Sanz sempre donen molt joc. L’emissió d’aquest dijous no podia deixar ningú indiferent després dels regals absurds que ha rebut, un retrat incendiari en mig d’un descampat i el clatellot que s’ha endut el presentador per fer preguntes sexuals al programa.
Un retrat en flames de la cara d’Alejandro Sanz
Tot i que normalment és El Hormiguero qui fa proves excèntriques amb foc, aigua o cotxes tronats, ha estat Jorge Ponce qui ha decidit que volia innovar en la seva llista de regals per a l’artista. Havia creat una figura de gel, una bardissa i fins i tot ho havia intentat amb pedra, però què podia passar si li donaven una mica de combustible? El director del programa s’ha traslladat a un descampat dels afores de la ciutat per dibuixar la cara del cantant amb combustible i calar foc a la seva obra d’art.
🔥Es posible que estemos ante la obra magna de Jorge Ponce— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 20, 2025
Ha clavado a Alejandro Sanz. Es igual#LaRevuelta @AlejandroSanz pic.twitter.com/SKkCMFeElO
El resultat? Una mena de cara curiosa que en pocs segons s’ha convertit en una taca de foc que fins i tot ha començat a cremar el pantaló del còmic, amb la ràpida intervenció d’un membre de l’equip amb un extintor i la reacció d’Alejandro Sanz, que per uns segons semblava realment espantat.
Evidentment, tot formava part de la mateixa performance per jugar amb el convidat i els espectadors, però cal dir que aquesta secció artística ha estat un dels millors moments de la nit.
Clatellot d’Alejandro Sanz a David Broncano
No és el primer cop que Alejandro Sanz passa per La Revuelta. De fet, en la seva primera temporada a TVE, l’artista andalús va intentar ser un dels mediadors entre Pablo Motos i David Broncano. Després de la queixa pública que va fer l’equip de La Revuelta després que Jorge Martín no pogués fer la seva entrevista amb ells abans que El Hormiguero, va provocar que saltessin algunes guspires entre ambdós programes. En tot cas, Alejandro Sanz va ser una de les persones que es va oferir per mediar entre ells, però en la seva visita d’aquest dijous ha deixat clar que no va sortir del tot bé la reconciliació. “Creia que ho aconseguiria i al final és millor que em dediqui a les meves coses. Ja us podeu matar, feu el que vulgueu”, ha exclamat rient. Ara bé, la bona relació entre tots dos ha estat present durant tota l’entrevista, fins i tot amb un bon clatellot cap a les preguntes del presentador.
Ojalá Broncano escuche a Alejandro y empiece a prepararse ALGO el programa. Pero nah olvidaos#LaRevuelta @AlejandroSanz pic.twitter.com/hugez5Fs0O— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 20, 2025
Parlant de possibles col·laboracions musicals, Alejandro Sanz ha explicat que “els proposen de tot” i que en nom de l’algoritme poden rebre de tot. “Quan cedeixes a aquestes coses deixes de ser artista i et converteixes en presentador de La Revuelta“, ha fet broma. Com és costum, Broncano ha començat a fer les seves preguntes esbojarrades i intimes, com per exemple si havia mantingut relacions sexuals a l’exterior. “No diguis follar que estan els meus fills veient això”, ha avisat per primer cop. Però la conversa no s’acabaria aquí.
“Has de ser coherent amb l’edat que tens, no pots estar parlant de follar d’aquesta manera com si estiguéssim al pati de l’escola”. L’artista l’ha aconsellat que matisi el tema una mica. “Un cop preguntes i ja et responen tanca el tema, a més a més això surt internacionalment després. Com ho expliques? Cal ser modest, els presentadors han d’estar realment preparats…”, ha fet broma burxant-lo un cop més. Sigui com sigui, les visites d’Alejandro Sanz a La Revuelta sempre deixen anècdotes molt divertides.