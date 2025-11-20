La Revuelta és un programa obert que no té cap mena de vergonya a l’hora de parlar de tots els temes possibles. De fet, les preguntes clàssiques que es fan al final de les entrevistes busquen conèixer els detalls més sucosos de la vida sexual i el patrimoni dels famosos. No sorprèn, per tant, que l’entrevista amb Cayetana Guillén Cuervo, que ha promocionat el seu pòdcast No te lo cayes, s’hagi convertit en una classe de joguines eròtiques i confessions sexuals.
Cayetana Guillén Cuervo comparteix un arsenal de joguines sexuals
L’actriu ha arribat a La Revuelta amb una capsa plena de joguines sexuals que ha deixat molt sorprès David Broncano. Cayetana és la conductora d’un pòdcast anomenat No te lo cayes, un espai on es parla del sexe i la sexualitat sense tabús ni prejudicis. Allà va sincerar-se sobre els abusos sexuals que va patir quan tenia 6 anys i això, després de treballar-ho molt amb la psicòloga i alliberar-se, ha permès que pugui viure la sexualitat de manera diferent. “És bo explicar les coses, tothom està mig trencat i cal ser amable amb els altres, cadascú té les seves guerres”, ha apuntat la intèrpret. Dit això, la classe sobre joguines sexuals ha començat. Cayetana ha fet entrega d’una capsa plena d’objectes, tant per a genitals femenins com masculins.
Menudo arsenal ha traído @cayetanagc— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 19, 2025
«Lo mejor es hablar del sexo sin tabús ni prejuicios porque forma parte de la vida» #LaRevuelta pic.twitter.com/OvRFSY0Aoi
“Aquest és el meu preferit”, ha indicat l’actriu després que el presentador agafés de la capsa un vibrador per a la vagina que incorpora un simulador de sexe oral. “És com si et mengés un ànec”, ha fet broma Broncano.
L’arsenal de joguines no s’ha acabat. “Això té 32 funcions i és per a penis i vulva”, ha explicat Cayetana. Entre totes les seves propostes també han parlat de vibradors amb un comandament a distància. “Convides la teva xicota a sopar i veus com la seva cama comença a moure’s”, ha indicat començant a riure. “Mola parlar d’aquestes coses sense tabús ni prejudicis perquè formen part de la vida. Això és meravellós”, ha expressat.
David Broncano tampoc ha evitat obrir-se en canal sobre el tema. Tot i que ell mai respon la pregunta sobre relacions sexuals, ha confessat que ell també havia tingut diverses joguines sexuals entre les quals hi havia un vibrador que es podia “controlar per Internet”. “La meva parella del moment el podia portar a Polònia i li donava un copet. Gràcies a Internet es podia fer”, ha confessat.
Classe de sexualitat
El pòdcast de Cayetana ha portat perfils famosos com Pablo Alborán o Ester Expósito per parlar obertament de la vida, el sexe i les relacions personals. Durant l’entrevista a La Revuelta la presentadora de TVE s’ha convertit en sexòloga per un dia, on ha parlat en detall de totes les parts de la vulva, amb un peluix inclòs com a exemple.
“Totes som clitorianes, no existeix l’orgasme vaginal perquè no té terminacions nervioses”, ha explicat, a més a més d’admetre que està aprenent molt sobre el tema i que molts cops “l’orgasme no sempre és la finalitat”. Tot plegat, una entrevista d’allò més oberta, sense tabús i divertida en un mes en què els temes sexuals han estat molt presents, sobretot amb les respostes de Rosalía i Paula Vázquez, que han admès que totes dues “practiquen un celibat voluntari” i han parlat detalladament de la seva sexualitat.