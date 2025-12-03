Eduardo Casanova i María León han passat per La Revuelta per promocionar la seva pròxima sèrie, Silencio. Una minisèrie molt curiosa que aborda l’estigma que hi ha al voltant del VIH a través d’una comèdia en què hi ha vampirs queer i escenes d’allò més surrealistes. En tot cas, la seva aparició al programa de David Broncano havia de venir acompanyada de confessions que no deixin ningú indiferent.
Només entrar al plató, la parella d’actors ha decidit fer un bon regal al públic del teatre, a més a més d’explicar amb detall com funciona aquesta malaltia, també perquè la sèrie es va estrenar el dia 1 de desembre, que també és el Dia Mundial de la lluita contra la Sida. El virus del VIH, “és intransmissible si és indetectable”, i la malaltia de la sida “et permet viure perfectament prenent una pastilla”, han recordat.
La nova sèrie dirigida per Eduardo Casanova i un projectil de preservatius
Cada convidat que passa per La Revuelta sempre porta un regal per al presentador. Pot ser qualsevol cosa i en aquests gairebé dos anys de programa a RTVE se n’ha vist de tot. En el cas de Casanova i León, el regal també era per a tot el públic del teatre per donar visibilitat al VIH, a més a més de parlar de l’estigma social que encara l’envolta. El seu discurs s’ha centrat sobretot en l’ús de protecció en les relacions sexuals per evitar aquesta transmissió del virus. “Hem portat a l’home flama perquè dispari al públic 500.000 condons”, ha expressat l’actor i director.
Dit i fet. Han col·locat tres llançaflames de color rosa dirigits cap a les persones del públic per disparar els preservatius. El problema, però, és que algunes de les màquines han deixat de funcionar. Tot i això, la idea era molt bona i segur que més d’una persona n’ha pogut aconseguir algun.
L’anècdota més escatològica de María León
Tots dos intèrprets destaquen per no tenir pèls a la llengua ni vergonya a l’hora de parlar de la seva vida o donar detalls íntims. En el cas de María León, ha explicat una de les parts més complicades del rodatge de Silencio. “Jo faig un personatge que en dues escenes ho explica tot, d’on ve, què li passa, quins són els seus problemes…”. En una de les escenes de la sèrie es pot veure l’actriu mig despullada i mantenint relacions amb la seva parella de la ficció. Una situació vulnerable i complicada tenint en compte que tens diverses càmeres i moltíssims ulls observant-ho tot. “Surto seminua, fotent-me un pic d’heroïna. A la meitat de tot sento a Edu dient que tallin”, ha explicat.
Ella no entenia per què demanaven aturar l’escena, fins que el seu company va explicar-li que es veia la corda del tampó. “Me la vaig ficar dins el cul davant de tot l’equip”, ha recordat fent riure els espectadors i el presentador. Tot i no ser l’escena que recorda amb més afecte, assegura que ho ha passat “molt bé” durant el rodatge de la sèrie. Tot plegat, una entrevista surrealista que queda en sintonia amb l’estil informal que tant caracteritza La Revuelta.