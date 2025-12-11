Jordi Hurtado ha complert un dels somnis de David Broncano, poder tenir aquesta estrella icònica al plató de La Revuelta. Ha fet gràcia veure’l com a entrevistat, un paper que no acostuma a interpretar massa sovint, encara que ha decebut bastant que se li hagi permès que no respongui cap de les preguntes clàssiques del programa de TVE. De fet, ni tan sols li han formulat les qüestions sobre les relacions sexuals que manté cada mes i els diners que té al banc… potser com una mostra de respecte cap a aquesta figura? O perquè ell així ho havia demanat? Sigui com sigui, punt negatiu per al xou irreverent de la cadena pública.
Sigui com sigui, l’entrevista ha tingut suc i hem pogut descobrir alguns secrets del presentador. El que més interessava era saber detalls del futur del seu programa. Continuarà Saber y ganar o comença a veure’n el final? Aquesta temporada, ha estat la primera que Jordi Hurtado ha demanat no presentar-lo els caps de setmana i molts creuen que pot ser el principi del final. Ell ho nega, però, i justifica aquesta decisió: “Fins fa poc, el programa renovava cada tres mesos. Ara, afortunadament, hem passat a signar per un any complet així que hi haurà Saber y ganar, com a mínim, fins a la temporada 30. I crec que més, crec que ens sobreviurà als que l’estem fent ara“.
Jordi Hurtado té previst jubilar-se aviat?
Precisament sobre la seva jubilació ha volgut insistir el David Broncano: “El programa seguirà, absolutament, encara que jo em jubilés. Pensa que ahir vaig fer el programa 6.825 sense comptar els del cap de setmana! El programa farà 29 anys en antena el pròxim mes de febrer, sembla que s’està consolidant en la programació”, ha dit tot fent broma. Si no estarà els caps de setmana, diu, és perquè la seva família estava “desesperada”.
És normal que li preguntin per què no es jubila, confessa, ja que fa anys que va complir els 65 anys i tots els seus amics estan jubilats: “No em veig sense fer res, hauria de posar-me a fer altres coses i no pararé perquè estic tan bé que vull continuar actiu”, va dir en una altra entrevista recent a El independiente.
Jordi Hurtado reconeix que és familiar de Jordi Évole
Ha fet gràcia, en un altre moment d’aquesta intervenció, que Jordi Hurtado traiés a la llum que és familiar de Jordi Évole. L’àvia del presentador de La Sexta era cosina germana de la mare de l’Hurtado, una relació que sobta: “El pare de Jordi Évole es diu Gonzalo Évole Hurtado, de fet. Recordo anar a Cornellà quan era petit per veure la seva família i, a vegades, coincidíem allà. Tenim bona relació, la veritat“.
A més a més, han aprofitat la seva presència per recuperar un dels primers moments de Jordi Hurtado a televisió. En un dels seus primers càstings, l’any 1984, una joveníssima Mercedes Milá li demanava que mostrés les seves habilitats per a un programa d’entrevistes. No el van agafar i reconeix que va quedar-se “molt frustrat“. Uns mesos després, el presentador va insistir amb el cap de programes i considera que això va ser clau per al seu fitxatge.
És habitual que els convidats facin un regal personal a David Broncano en aquestes entrevistes. Doncs, efectivament, també ha resultat curiós l’obsequi que ha escollit Jordi Hurtado. El conductor del concurs més longeu de TVE li ha portat un dels polsadors del programa signat per ell mateix: “Ha estat a les mans de molts magnífics”, li ha dit. I el presentador del programa s’ha mostrat contentíssim: “Quin tacte del coneixement”. Ha fet molta gràcia quan s’ha adonat que, a més a més, servia per guardar tovallons: “És que els catalans ho aprofitem tot”.
Una conversa completa que haurà agradat als fans del presentador, sí, però que deixa amb ganes de més perquè s’ha notat molt que faltaven les preguntes clàssiques.