Nuria Roca parla de les crítiques a Juan del Val en una entrevista íntima

Nuria Roca està més que acostumada a concedir entrevistes sobre la seva vida, ja que el seu paper de presentadora va convertir-la en personatge del cor fa molt de temps. La col·laboradora d’El Hormiguero corpresenta un programa a La Sexta amb el seu marit, l’escriptor Juan del Val, a qui han criticat moltíssim perquè consideren que no es mereix haver guanyat el premi Planeta. Ara, li han preguntat a ella què opina sobre l’onada d’odi que ha rebut el seu marit. I què ha dit? S’ha mostrat summament sincera en una conversa amb la revista Lecturas en la que ha deixat anar molts més titulars.
Reconeix que s’ha sentit “molt orgullosa i feliç” per ell, un sentiment amb el que prefereix quedar-se davant de tot el soroll de fora: “En aquest país es critica tot, però a mi ja m’han dit de tot i només m’aturo en les coses realment importants… Tota la resta és prescindible“. El matrimoni, junts des de fa tres dècades, forma una família nombrosa amb els seus tres fills. Com han viscut ells aquesta onada contra el pare? “Tot és una minúcia, les coses positives i les negatives. Ells ho saben, estan ben educats i no ens hem de preocupar per això en absolut“.
Tenint en compte que tots dos treballen els caps de setmana, conciliar no els hi és massa fàcil. Ara bé, tots van haver d’acostumar-se als horaris estranys des de fa temps: “Ja estem acostumats als horaris extrems. Quan els meus fills eren petits, Juan i jo fèiem els matins de Melodía FM i havíem de sortir de casa a les quatre i mitja de la matinada. Ells no tenien pares al matí i, ara, no en tenen durant el cap de setmana“.
Ara que són grans, és clar, tot es gestiona moltíssim millor. Sí que és cert, però, que reconeix que troben a faltar un diumenge de paella o dinar tots junts. Tenen altres avantatges, diu, com que tenen totes les vacances de Nadal i també de Setmana Santa. Què faran aquestes festes? Doncs aprofitar que tenen festa: “Passarem la nit de Nadal i el dia 25 a València amb la família. Després, farem un viatge per la província d’Àvila perquè els anys anteriors hem viatjat a Egipte, Itàlia, a Tunísia i a Turquia i ara tenim ganes de recórrer Espanya”.
Nuria Roca parla de la competència d’El Hormiguero i La Revuelta
Han passat uns quants anys des que Pablo Motos la fitxés per a la tertúlia del programa de les formigues. L’any passat va ser especialment complicat perquè l’estrena de La Revuelta de David Broncano els va fer mal perquè els va esgarrapar bona part de l’audiència. Què opina ella sobre aquesta competència? “Sempre intentes fer-ho el millor possible, sobretot quan tens competència. Crec que és bo tenir-ne. També és cert que la novetat sempre agrada i, després, el temps posa les coses al seu lloc“, ha dit en una sonora clatellada per la davallada que ha patit el programa de TVE.
Nuria Roca que també ha fet d’actriu, assegura que va gaudir-ho molt. Ara bé, no té temps de fer-ho i no es planteja ni tan sols intentar-ho. El que sí que continua fent? Promocionar diverses marques de roba a través del seu perfil d’Instagram. Reconeix que sent “una mica de pressió” perquè, en un principi, només “jugava” a mostrar quins looks duia i ara s’obliga a repetir poc perquè la gent s’inspira en la seva manera de vestir.