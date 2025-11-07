Les crítiques que van fer que Juan del Val no volgués sortir de casa

Juan del Val s’ha defensat de les crítiques en una entrevista que Pablo Motos esperava, amb ànsies, a El Hormiguero. El tertulià ha guanyat el premi Planeta i l’opinió majoritària ha estat contrària a aquest nomenament perquè consideren que no s’ho mereix, que simplement l’han premiat com a estrella mediàtica d’Atresmedia -que té l’editorial com a l’accionista principal, curiosament-. Quan ha arrancat aquesta conversa, el presentador ha volgut saber si el seu tertulià tenia ganes de ser sincer: “Parlarem de tot el que tu vulguis perquè tinc ganes de parlar i estic molt feliç per tot el que m’ha passat”. Com era d’esperar, el seu cap l’ha defensat: “Els crítics són mediocres i envejosos”, ha arribat a etzibar en directe.
L’escriptor va insistir que els seus inicis havien estat difícils, quan als 17 anys va haver de treballar en una obra després d’un fracàs escolar que el va marcar profundament: “Recordo, un dia, acabar enfonsat en una rasa plena de merda i em vaig preguntar què havia fet per estar allà”, va confessar. I això ha servit al presentador per introduir l’entrevista: “Estaves en la merda i ara estàs parlant del teu premi Planeta”.
Juan del Val ha assegurat que no s’esperava en absolut ser-ne el guanyador, però que ha suposat una alegria immensa sobretot perquè els seus pares ho han pogut veure: “Tenen 90 i 85 anys, així que és un miracle i m’emociona molt que hagin pogut viure aquest moment tan maco“. I és que la vida amb ells no ha estat fàcil, sobretot perquè ell va ser un jove conflictiu que els va complicar la vida: “Dels 12 cosins germans que som, jo vaig ser l’únic que no vaig ser universitari. Aquell fracàs va crear una ferida en mi que no sabia solucionar i ho vaig traslladar als meus avis”.
Juan del Val lamenta que l’hagin deixat verd per guanyar el premi Planeta
Les crítiques que ha rebut pel premi Planeta han estat molt fortes, fins al punt que ha tingut dies de no voler sortir de casa: “Veure els meus amics i familiars tan dolguts em va deixar fet pols”. I s’ha dedicat a lamentar que els seus amics hagin patit per ell: “Era molt previsible que em critiqués la gent que no em coneix. Ara bé, també me n’he endut per treballar a El Hormiguero i les que corresponen a alguna cosa que té a veure amb una guerra de grups editorials”.
“He llegit totes les crítiques i el matí del dilluns de després de rebre el premi no vaig voler sortir de casa. Vaig trucar un amic i estava molt trist per tot el que deien sobre mi. Després vaig trucar a un altre, i el mateix. Entenc que soc responsable del que faig, però veure la gent del meu entorn realment fotuda em va deixar fatal. No volia sortir de casa, però també és veritat que em va durar poc. Vaig sortir al carrer, vaig veure gent de veritat i vaig rebre una estima fantàstica. He fet la feina de consolar els meus amics“, ha explicat.
Moltes d’aquestes crítiques qüestionaven que hagués guanyat pel seu vincle amb la televisió. I, de fet, Del Val diu que el 60% de les crítiques van ser perquè treballa a Atresmedia, una afirmació que ha indignat el seu cap: “No, no treballes per a Atresmedia sinó per a la nostra productora”. “Tens raó, no treballo per Atresmedia sinó per la productora 7yAcción. Me’n podria anar demà a Telecinco o RTVE, però no ho faré. No em donaran un premi per un contracte que no tinc. La gent se suma a un corrent perquè creu que és la correcta i no vegis quin nivell que hi ha a la xarxa…”.
L’escriptor ha lamentat, en aquesta línia, el paper de les xarxes socials com a espai d’odi i burla perquè considera poden “arruïnar vides”. Tot i el seu èxit, confessa viure amb una exigència constant: “Sóc un lluitador, però m’encantaria poder afluixar. No em permeto ser dèbil, i això no és cap virtut”.