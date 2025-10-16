El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
El passat fosc de Juan del Val: tractament psiquiàtric i “fora del sistema”
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
16/10/2025 14:50

Juan del Val és en boca de tots perquè acaba de convertir-se en el flamant guanyador del Premi Planeta d’enguany. L’escriptor i tertulià d’El Hormiguero fa anys que treballa a televisió, un aparador que ha fet servir per parlar de les seves misèries diverses vegades. Gràcies a això, podem fer un recull d’alguns dels detalls més impactants d’un passat que ell mateix ha qualificat de “fosc”. I és que, a l’hora de recollir aquest guardó, ha deixat anar que ha estat “un expulsat del sistema” durant molts anys. A què es refereix?

Et pot interessar

Aquí, el marit de Nuria Roca fa referència a la seva joventut en què treballava de paleta i tot eren “obres, pols i formigó”. Va arribar a aquella professió després d’una infància amb males notes i una adolescència, en les seves paraules, “complicada” i “amb problemes psiquiàtrics”. Si recuperem les entrevistes que ha concedit al programa de les formigues, podem saber que sempre va ser un estudiant “molt dolent” i “incomprès” que hauria viscut una experiència “horrible” a l’escola pública on estudiava.

Juan del Val confessa que va ser un adolescent molt conflictiu

Els seus pares no ho van tenir fàcils per controlar-lo, ja que ell mateix diu que va ser un adolescent d’aquells conflictius que va ser expulsat de dos instituts per culpa de les baralles i les males notes que treia. Sense estudis superiors, només tenia 17 anys quan va començar a treballar de paleta. Va estar-s’hi dos anys i no va ser feliç en cap moment: “Odiava les obres amb tota la meva ànima perquè allà sempre feia molt de fred o molta calor i amb un so desagradable”.

La situació anava a pitjor i pitjor, per la qual cosa va acabar demanant ajuda a la seva mare: “Recordo dir-li, en un moment de desesperació, que no podia més”. Eren diversos els problemes que tenia, sobretot per culpa d’una tendència a “ser marginal, diferent i salvatge”. Assegura que va passar-ho realment malament en un moment de la seva vida, de fet: “He viscut anys amb una bola a l’estómac i molt de dolor sense cap justificació”, va dir fa un temps a El Hormiguero.

El guanyador del premi Planeta 2025, Juan del Val, durant la seva intervenció en recollir el guardó / Europa Pres
El guanyador del premi Planeta 2025, Juan del Val, durant la seva intervenció en recollir el guardó | Europa Pres

Sempre ha estat un apassionat dels toros, Juan del Val, i escrivint sobre això va començar una carrera en els mitjans de comunicació que ha sabut estirar fins ara. Una vida plena d’alts i baixos que, per una cosa o una altra, ha acabat tractant-lo d’allò més bé.

Juan del Val

Més notícies
Notícia: Nuria Roca i Juan del Val revelen per què no duen mai l’anell de casats
Comparteix
La parella fa una confessió sobre el seu matrimoni en directe
Notícia: El fill de Nuria Roca i Juan del Val, nou tertulià d&#8217;un programa de toros
Comparteix
El jove de 21 anys ha debutat a televisió de la mà d'un canal especialitzat en tauromàquia
Notícia: Juan del Val confessa un secret que ni tan sols Nuria Roca coneixia
Comparteix
L'escriptor ha assegurat que anava a platges nudistes quan era jove, una informació que la seva dona no sabia
Notícia: Juan del Val parla dels seus pitjors moments en una entrevista molt íntima
Comparteix
L'escriptor i marit de Nuria Roca se sincera sobre les "inseguretats i complexos" que sent

Comparteix

Icona de pantalla completa