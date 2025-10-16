“Núria, t’estimo, sense tu res tindria sentit”. Aquesta és la frase amb què Juan del Val ha tancat el seu discurs en recollir el premi Planeta aquest dimecres a la nit a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a pocs metres d’on hi ha els murals de Sixena que reclama l’Aragó amb insistència. L’empresari audiovisual, tertulià i polemista, habitual de programes com El hormiguero de Pablo Motos –de la cadena Antena 3, del mateix grup Planeta– i que a més a més escriu llibres ha reivindicat la literatura comercial obertament i amb to desafiant. “No sé resumir les meves novel·les, prefereixo que la gent les llegeixi, com és gent millor, i agraeixo a Planeta que faci literatura per a la gent”, ha deixat anar. “Tots hauríem d’escriure per a la gent, la resta és una falta de respecte”, ha afegit. I ha rematat la seva intervenció amb un seguit d’agraïments personals que han passat per la seva editora, amics seus i els seus fills i han culminat amb la seva dona, la presentadora Núria Roca, amb la qual comparteix família, casa i negocis des de fa dues dècades. Una vida que, en gran part, comparteix també amb tothom que el vol escoltar, a ell i a Núria Roca, ja que tendeixen a explicar el que se suposa que és la seva vida privada.
Tota aquesta exhibició i polèmiques diverses formen part de la seva plataforma de promoció permanent i serà utilitzada també per vendre els exemplars de la novel·la premiada aquesta nit del dia de Santa Teresa, la data en què sempre se celebra la nit de Planeta, ja que era el dia del sant de la dona del fundador del grup, José Manuel Lara. Presentada sota el pseudònim d’Elvira Torres i amb el títol No es tan fàcil morir de amor, l’obra arribarà a les llibreries amb el títol Vera, una historia de amor. La protagonista és una dona de classe alta de Sevilla, casada amb un marquès, que decideix trencar amb tot i deixar el marit i s’embolica amb un home més jove.
En recollir el guardó, aquest autor vinculat des de fa anys a Planeta i a Atresmedia no ha dubtat a assegurar que guanyar aquest premi li semblava “una cosa fantàstica” de les que “només poden passar als altres” i, sense manies, ha declarat que anys enrere era un “expulsat del sistema”.
La finalista situa la seva obra a la Galícia rural de postguerra
La finalista del Planeta 2025 té un perfil molt diferent, allunyat dels focus. Ángela Banzas és una autora gallega nascuda el 1982 llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat de Santiago i MBA per l’Escola Europea de Negocis, però que ja té quatre novel·les publicades. Havia presentat al concurs literari una obra titulada provisionalment El color de la lluvia, sota el pseudònim de Sofía García. El títol real és Cuando el viento hable, i narra la història d’una dona nascuda en “la llarga postguerra” i criada pels seus avis a la Galícia rural.
L’autora ha assegurat que es tracta d’una novel·la “molt íntima” que parteix d’un record de la seva infantesa, quan tenia 7 anys i va estar ingressada a l’hospital. Al costat hi tenia una nena d’una edat semblant amb un “diagnòstic fatal”, fet que la va trasbalsar i la va portar a intentar alleujar-la i acompanyar-la llegint-li contes de la biblioteca del centre sanitari. Aquesta vivència l’ha traslladat a l’any 1939 per explicar una història de postguerra “amb intriga” i amb “cruesa” –la nena ingressada de Cuando el viento hable descobreix que tenia una germana bessona i els horrors dels experiments amb persones. Malgrat la duresa del relat, vol llançar un “missatge d’esperança”.
L’entrega del 74è premi Planeta i l’anunci de l’obra finalista s’ha fet després que el jurat –presidit pel filòleg i membre de la Reial Acadèmia d’Espanya José Manuel Blecua i format també per l’escriptor Juan Eslava Galán; l’escriptora Luz Gabás; l’escriptor Pere Gimferrer, la rectora de la Universitat Internacional de València, Eva Giner; l’escriptora Carmen Posadas i la llicenciada en Història Moderna i Contemporània Belén López– hagi votat entre les deu finalistes seleccionades d’entre els 1.320 originals rebuts, en un any de rècord de participació. El guanyador s’endú un milió d’euros i la finalista, 200.000. Les màximes autoritats presents a la gala han estat l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz, gallega, com la finalista. A l’escenari per al moment de l’entrega dels guardons, però, només han pujat Collboni i Díaz.