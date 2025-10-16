El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Juan del Val, premi Planeta i figura antiindependentista contra l’amnistia
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
16/10/2025 14:02

Juan del Val ha estat guardonat amb el Premi Planeta d’enguany, una notícia que deu haver entusiasmat els seus companys d’El Hormiguero. El tertulià antisanchista del programa d’Antena 3 -i, per tant, lligat a l’editorial d’una manera bastant directa- ha reivindicat la literatura comercial en aquest triomf que el fa seguir els passos de la mediàtica Sonsoles Ónega, guanyadora del premi fa dos anys i, casualment, també presentadora de la casa.

De caràcter faltón, sense pèls a la llengua i amb unes idees polítiques que no oculta en les tertúlies a les quals el convida setmanalment Pablo Motos. Juan del Val, també conegut com el marit de Nuria Roca, ha pronunciat uns quants discursos anticatalanistes des d’aquest programa. L’època en què més verí va escopir? Quan començava a parlar-se de l’amnistia a Carles Puigdemont. L’any passat, de fet, va protagonitzar vídeos que van viralitzar-se perquè sempre que pot deixar verd Pedro Sánchez i l’acord al qual havia arribat amb els partits independentistes.

El guanyador del premi Planeta 2025, Juan del Val, durant la seva intervenció en recollir el guardó / Europa Pres
El guanyador del premi Planeta 2025, Juan del Val, durant la seva intervenció en recollir el guardó | Europa Press

Algunes de les perles de Juan del Val contra l’amnistia 

Algunes de les seves perles? La crítica al president del govern espanyol: “En les últimes eleccions, ja ens va dir que havien aconseguit la pacificació a Catalunya gràcies als indults. I ara pacta l’amnistia. Què més s’ha de pacificar? Perquè ara ens dirà que no ets demòcrata si no estàs a favor del referèndum a Catalunya, ja que has de deixar a la gent votar”, etzibava amb ironia i ràbia.

L’hem llegit criticar Barcelona i “el clima hostil” que diu notar-hi en els últims anys. Només hi heu gent “enfadada”, ha arribat a dir. Totalment contrari a l’independentisme, ha seguit i seguit criticant l’amnistia públicament: “Saps què és això? Algú et dirà que és progressisme, però en realitat és la més absoluta desigualtat entre ciutadans i comunitats. La gent parlarà de diàleg i pacificació, però és una humiliació”. A Carles Puigdemont li ha dit de tot, històricament: “Aquí s’està fent el que està proponent un senyor que és un pròfug de la justícia per tal que l’altre senyor continuï sent president del govern, per set escons. És absolutament vergonyós”. 

Juan del Val treu a la llum un secret que Nuria Roca no coneixia - Antena 3
Juan del Val treu a la llum un secret que Nuria Roca no coneixia | Antena 3

Queda més que clara la postura del premi Planeta d’enguany, doncs. Sempre ha estat un portaveu antiindependentista i antisanchista, dues idees que manté des de fa anys i que cada cop exagera més i més.

