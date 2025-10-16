Juan del Val, premio Planeta y figura antiindependentista contra la amnistía

Juan del Val ha sido galardonado con el Premio Planeta de este año, una noticia que debe haber entusiasmado a sus compañeros de El Hormiguero. El tertuliano antisanchista del programa de Antena 3 -y, por tanto, ligado a la editorial de una manera bastante directa- ha reivindicado la literatura comercial en este triunfo que lo hace seguir los pasos de la mediática Sonsoles Ónega, ganadora del premio hace dos años y, casualmente, también presentadora de la casa.

De carácter faltón, sin pelos en la lengua y con unas ideas políticas que no oculta en las tertulias a las que lo invita semanalmente Pablo Motos. Juan del Val, también conocido como el marido de Nuria Roca, ha pronunciado varios discursos anticatalanistas desde este programa. ¿La época en que más veneno escupió? Cuando se empezaba a hablar de la amnistía a Carles Puigdemont. El año pasado, de hecho, protagonizó vídeos que se viralizaron porque siempre que puede deja verde a Pedro Sánchez y el acuerdo al que había llegado con los partidos independentistas.

El ganador del premio Planeta 2025, Juan del Val, durante su intervención al recoger el galardón | Europa Press

Algunas de las perlas de Juan del Val contra la amnistía

¿Algunas de sus perlas? La crítica al presidente del gobierno español: “En las últimas elecciones, ya nos dijo que habían conseguido la pacificación en Cataluña gracias a los indultos. Y ahora pacta la amnistía. ¿Qué más se ha de pacificar? Porque ahora nos dirá que no eres demócrata si no estás a favor del referéndum en Cataluña, ya que tienes que dejar a la gente votar”, espetaba con ironía y rabia.

Lo hemos leído criticar Barcelona y “el clima hostil” que dice notar en los últimos años. “Solo hay gente enfadada”, ha llegado a decir. Totalmente contrario al independentismo, ha seguido y seguido criticando la amnistía públicamente: “¿Sabes qué es esto? Alguien te dirá que es progresismo, pero en realidad es la más absoluta desigualdad entre ciudadanos y comunidades. La gente hablará de diálogo y pacificación, pero es una humillación”. A Carles Puigdemont le ha dicho de todo, históricamente: “Aquí se está haciendo lo que está proponiendo un señor que es un prófugo de la justicia para que el otro señor continúe siendo presidente del gobierno, por siete escaños. Es absolutamente vergonzoso”.

Queda más que clara la postura del premio Planeta de este año, pues. Siempre ha sido un portavoz antiindependentista y antisanchista, dos ideas que mantiene desde hace años y que cada vez exagera más y más.