El pasado oscuro de Juan del Val: tratamiento psiquiátrico y «fuera del sistema»

Juan del Val está en boca de todos porque acaba de convertirse en el flamante ganador del Premio Planeta de este año. El escritor y tertuliano de El Hormiguero lleva años trabajando en televisión, un escaparate que ha utilizado para hablar de sus miserias en varias ocasiones. Gracias a eso, podemos hacer un recopilatorio de algunos de los detalles más impactantes de un pasado que él mismo ha calificado de “oscuro”. Y es que, al recoger este galardón, ha comentado que ha sido “un expulsado del sistema” durante muchos años. ¿A qué se refiere?

Aquí, el marido de Nuria Roca hace referencia a su juventud en la que trabajaba como albañil y todo eran “obras, polvo y hormigón”. Llegó a esa profesión después de una infancia con malas notas y una adolescencia, en sus palabras, “complicada” y “con problemas psiquiátricos”. Si recuperamos las entrevistas que ha concedido al programa de las hormigas, podemos saber que siempre fue un estudiante “muy malo” e “incomprendido” que habría vivido una experiencia “horrible” en la escuela pública donde estudiaba.

Juan del Val confiesa que fue un adolescente muy conflictivo

Sus padres no lo tuvieron fácil para controlarlo, ya que él mismo dice que fue un adolescente de aquellos conflictivos que fue expulsado de dos institutos por culpa de las peleas y las malas notas que sacaba. Sin estudios superiores, solo tenía 17 años cuando comenzó a trabajar como albañil. Estuvo allí dos años y no fue feliz en ningún momento: “Odiaba las obras con toda mi alma porque allí siempre hacía mucho frío o mucho calor y con un sonido desagradable”.

La situación iba a peor y peor, por lo que terminó pidiendo ayuda a su madre: “Recuerdo decirle, en un momento de desesperación, que no podía más”. Eran varios los problemas que tenía, sobre todo por culpa de una tendencia a “ser marginal, diferente y salvaje”. Asegura que lo pasó realmente mal en un momento de su vida, de hecho: “He vivido años con una bola en el estómago y mucho dolor sin ninguna justificación”, dijo hace un tiempo en El Hormiguero.

El ganador del premio Planeta 2025, Juan del Val, durante su intervención al recoger el galardón | Europa Pres

Siempre ha sido un apasionado de los toros, Juan del Val, y escribiendo sobre eso comenzó una carrera en los medios de comunicación que ha sabido estirar hasta ahora. Una vida llena de altibajos que, por una cosa u otra, ha terminado tratándolo de lo mejor.