Las críticas que hicieron que Juan del Val no quisiera salir de casa

Juan del Val se ha defendido de las críticas en una entrevista que Pablo Motos esperaba, con ansias, en El Hormiguero. El tertuliano ha ganado el premio Planeta y la opinión mayoritaria ha sido contraria a este nombramiento porque consideran que no lo merece, que simplemente lo han premiado como estrella mediática de Atresmedia -que curiosamente tiene la editorial como el accionista principal-. Cuando ha comenzado esta conversación, el presentador ha querido saber si su tertuliano tenía ganas de ser sincero: «Hablaremos de todo lo que tú quieras porque tengo ganas de hablar y estoy muy feliz por todo lo que me ha pasado». Como era de esperar, su jefe lo ha defendido: «Los críticos son mediocres y envidiosos», ha llegado a espetar en directo.

El escritor insistió en que sus inicios habían sido difíciles, cuando a los 17 años tuvo que trabajar en una obra tras un fracaso escolar que lo marcó profundamente: “Recuerdo un día, acabar hundido en una zanja llena de mierda y me pregunté qué había hecho para estar allí”, confesó. Y esto ha servido al presentador para introducir la entrevista: «Estabas en la mierda y ahora estás hablando de tu premio Planeta».

Juan del Val ha asegurado que no se esperaba en absoluto ser el ganador, pero que ha supuesto una alegría inmensa sobre todo porque sus padres lo han podido ver: «Tienen 90 y 85 años, así que es un milagro y me emociona mucho que hayan podido vivir este momento tan hermoso«. Y es que la vida con ellos no ha sido fácil, sobre todo porque él fue un joven conflictivo que les complicó la vida: «De los 12 primos hermanos que somos, yo fui el único que no fue universitario. Ese fracaso creó una herida en mí que no sabía solucionar y lo trasladé a mis abuelos».

Las críticas que ha recibido por el premio Planeta han sido muy fuertes, hasta el punto de que ha tenido días en los que no quería salir de casa: “Ver a mis amigos y familiares tan dolidos me dejó hecho polvo”. Y se ha dedicado a lamentar que sus amigos hayan sufrido por él: «Era muy previsible que me criticara la gente que no me conoce. Ahora bien, también me han criticado por trabajar en El Hormiguero y las que corresponden a algo que tiene que ver con una guerra de grupos editoriales».

«He leído todas las críticas y la mañana del lunes después de recibir el premio no quise salir de casa. Llamé a un amigo y estaba muy triste por todo lo que decían sobre mí. Después llamé a otro, y lo mismo. Entiendo que soy responsable de lo que hago, pero ver a la gente de mi entorno realmente afectada me dejó fatal. No quería salir de casa, pero también es verdad que me duró poco. Salí a la calle, vi gente de verdad y recibí un cariño fantástico. He hecho el trabajo de consolar a mis amigos«, explicó.

Muchas de estas críticas cuestionaban que hubiera ganado por su vínculo con la televisión. Y, de hecho, Del Val dice que el 60% de las críticas fueron porque trabaja en Atresmedia, una afirmación que ha indignado a su jefe: «No, no trabajas para Atresmedia sino para nuestra productora». “Tienes razón, no trabajo para Atresmedia sino para la productora 7yAcción. Me podría ir mañana a Telecinco o RTVE, pero no lo haré. No me darán un premio por un contrato que no tengo. La gente se suma a una corriente porque cree que es la correcta y no veas qué nivel hay en la red…”.

El escritor ha lamentado, en esta línea, el papel de las redes sociales como espacio de odio y burla porque considera que pueden “arruinar vidas”. A pesar de su éxito, confiesa vivir con una exigencia constante: “Soy un luchador, pero me encantaría poder aflojar. No me permito ser débil, y eso no es ninguna virtud”.