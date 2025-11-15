Nuria Roca y Juan del Val forman una de las parejas más conocidas de la televisión española. Se les puede ver cada fin de semana en el programa La Roca de La Sexta y también han compartido programas en El Hormiguero. Es habitual verlos juntos en la televisión, pero en esta ocasión Nuria Roca ha pasado por el pódcast Zodiac de Vanitatis donde ha repasado las más de tres décadas de carrera y ha compartido confesiones muy curiosas sobre su matrimonio, experiencias paranormales y una vez que jugó a la ouija.

El matrimonio con Juan del Val y el premio Planeta

La entrevista del pódcast que presenta Vanitatis crea una atmósfera en la que el presentador, Nacho Gay, hace la función de adivino y pregunta haciendo una lectura de cartas para navegar a través de la historia personal de la presentadora. Uno de los temas que no podían faltar en la entrevista es su matrimonio con Juan del Val y el reciente premio Planeta que ha ganado el escritor. «Lo he vivido con él y es fantástico. Es un premio al reconocimiento y se verá cómo es su novela. La celebración, espero que sea pronto haciendo un viaje a Nueva York con él», ha expresado. Después de tantos años de matrimonio, ¿cómo han gestionado el patrimonio y el dinero? «Tampoco hemos articulado las cosas. A mí Juan me ha enseñado a soltarme, yo me aferraba más al dinero. He sido mi propia representante durante muchos años, pero cuando todo empieza a ser muy voluminoso va bien tener ayuda», ha explicado.

El discurso de Juan del Val tuvo una pequeña parte dedicada al fracaso y en la entrevista, preguntan a Nuria Roca si el hecho de que el escritor haya estado casado «con una mujer de éxito» y que «ha ganado más dinero que él» le ha hecho sentir inferior. «Juan es mucho más femenino que yo, es la constante contradicción entre sus formas, su físico y luego lo que hay en el interior. Él tiene absoluta admiración por las personas que tiene alrededor, pero también tiene mucha seguridad», confiesa la presentadora.

Parte de su discurso por el premio literario iba dedicado a Nuria Roca. «Este premio es para una persona, que es Nuria, porque sin ti nada tendría sentido. Hace casi 30 años que te miro y descubro la suerte que tengo. Eres mi vida, te amo». ¿Qué sintió después de esta declaración de amor? «Fue muy bonito. Desde que dijeron su nombre dejé el móvil al lado para disfrutar del momento. Estaba viéndolo, intentando retener todo lo que pasaba y escuchando. Cuando vi que se le entrecortaba la voz pensaba que no llegaría. La dedicatoria me pareció brutal y muy difícil de igualar», revela. Una historia de amor de más de tres décadas, y de hecho, recuerda que se conocieron porque Juan del Val la entrevistó cuando él trabajaba para la revista MAN.

Nuria Roca parla del matrimoni amb Juan del Val | Antena 3

Las experiencias paranormales de la presentadora

Los elementos místicos han sido una constante de la entrevista y la presentadora ha decidido compartir las experiencias paranormales que ha vivido. «Una experiencia demoníaca o que se apaguen las luces nunca lo he vivido, pero con los amigos alguna vez hemos hecho la ouija y cosas así, que al final yo acababa moviendo el dedo para mover el vaso. Sí que una vez hice un viaje con Esty Quesada que fuimos al lugar de culto de presencias y allí había cosas extrañas», explica.

Las experiències paranormals de Nuria Roca | YouTube

Aún más, una de las situaciones más truculentas que ha vivido es que un día soñó que se moría y tenía un accidente. «Lo soñé todo: qué pasaba, cómo sucedía, quién venía al entierro, incluso soñé en color, aunque normalmente lo hago en blanco y negro», revela. Justamente al día siguiente soñó que nacía, que salía de un parto y veía caras de personas con las que nunca había soñado. Según investigó, esto significaba «un cambio importante de vida». Todo ello, una manera de conocer detalles personales de Nuria Roca y su relación con Juan del Val.