Nuria Roca i Juan del Val formen una de les parelles més conegudes de la televisió espanyola. Se’ls pot veure cada cap de setmana al programa La Roca de La Sexta i també han compartit programes a El Hormiguero. És habitual veure’ls junts a la televisió, però en aquesta ocasió Nuria Roca ha passat pel pòdcast Zodiac de Vanitatis on ha repassat les més de tres dècades de carrera i ha compartit confessions molt curioses sobre el seu matrimoni, experiències paranormals i un cop que va jugar a la ouija.
El matrimoni amb Juan del Val i el premi Planeta
L’entrevista del pòdcast que presenta Vanitatis crea una atmosfera en què el presentador, Nacho Gay, fa la funció de pitonís i pregunta tot fent una lectura de cartes per navegar a través de la història personal de la presentadora. Un dels temes que no podien faltar a l’entrevista és el seu matrimoni amb Juan del Val i el recent premi Planeta que ha guanyat l’escriptor. “Ho he viscut amb ell i és fantàstic. És un premi al reconeixement i es veurà com és la seva novel·la. La celebració, espero que sigui aviat fent un viatge a Nova York amb ell”, ha expressat. Després de tants anys de matrimoni, com han gestionat el patrimoni i els diners? “Tampoc hem articulat les coses. A mi Juan m’ha ensenyat a deixar-me anar, jo m’aferrava més als diners. He estat la meva mateixa representant durant molts anys, però quan tot comença a ser molt voluminós va bé tenir ajuda”, ha explicat.
El discurs de Juan del Val va tenir una petita part dedicada al fracàs i a l’entrevista, pregunten a Nuria Roca si el fet que l’escriptor hagi estat casat “amb una dona d’èxit” i que “ha guanyat més diners que ell” l’ha fet sentir inferior. “Juan és molt més femení que jo, és la constant contradicció entre les seves formes, el seu físic i després el que hi ha a l’interior. Ell té absoluta admiració per les persones que té al voltant, però també té molta seguretat”, confessa la presentadora.
Part del seu discurs pel premi literari anava dedicat a Nuria Roca. “Aquest premi és per a una persona, que és Nuria, perquè sense tu res tindria sentit. Fa gairebé 30 anys que et miro i descobreixo la sort que tinc. Ets la meva vida, t’estimo”. Què va sentir després d’aquesta declaració d’amor? “Va ser molt bonic. Des que van dir el seu nom vaig deixar el mòbil al costat per gaudir del moment. Estava veient-lo, intentant retenir tot el que passava i escoltant. Quan vaig veure que se li entretallava la veu pensava que no arribaria. La dedicatòria em va semblar brutal i molt difícil d’igualar”, revela. Una història d’amor de més de tres dècades, i de fet, recorda que es van conèixer perquè Juan del Val la va entrevistar quan ell treballava per a la revista MAN.
Les experiències paranormals de la presentadora
Els elements místics han estat una constant de l’entrevista i la presentadora ha decidit compartir les experiències paranormals que ha viscut. “Una experiència demoníaca o que s’apaguin les llums mai ho he viscut, però amb els amics algun cop hem fet la ouija i coses així, que al final jo acabava movent el dit per moure el got. Sí que un cop vaig fer un viatge Esty Quesada que vam anar al lloc de culte de presències i allà hi havia coses estranyes”, explica.
Ara bé, una de les situacions més truculentes que ha viscut és que un dia va somniar que es moria i tenia un accident. “Vaig somniar-ho tot: què passava, com succeïa, qui venia a l’enterrament, fins i tot vaig somniar en color, tot i que normalment ho faig en blanc i negre”, revela. Justament l’endemà va somniar que naixia, que sortia d’un part i veia cares de persones amb les quals mai havia somniat. Segons va investigar, això significava “un canvi important de vida”. Tot plegat, una manera de conèixer detalls personal de Nuria Roca i la seva relació amb Juan del Val.